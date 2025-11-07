高雄本土登革熱+1！市場攤商發燒確診　484人匡列採檢足跡曝光

▲高雄市新增一例本土登革熱確診個案，衛生局啟動噴藥滅蚊防治。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（7）日新增1例本土登革熱確診病例，患者是居住於鳳山區一名39歲台灣男性，11月3日出現發燒高達39.7度及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，為高雄市今年第14例本土確診個案。衛生局公布患者足跡範圍，也匡列484人進行採檢。

衛生局指出，新增本土確診個案為市場攤商，例行於每週二至週日於高雄多處市場及攤集場流動擺攤，販賣糕餅類食品，工作足跡包括大寮食品工廠、林園早市、前鎮鎮洋早市、鹽埕大仁路臨時攤集場、鳳山兵仔市市集、美濃中正路及屏東市場。防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

由於傳統市場是民眾日常採買與休閒購物重要處所，環境及人流複雜，是疫情傳播高風險區域，為釐清個案感染源，衛生局已針對其足跡於各市場擺攤地點擴大採檢及掛蚊燈監測病媒蚊數量。截至7日下午5點，共採檢484人，196陰性排除、288人檢驗中。

衛生局指出，登革熱潛伏期為3至8天，最長約14天，被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近兩週（10月20日至11月3日）曾前往確診個案足跡市場、攤集場或居住該處民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫，主動告知相關活動史，檢驗登革熱快篩。

▲衛生局公布確診患者足跡範圍。（圖／記者許宥孺翻攝）