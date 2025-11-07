　
「美國高蛋白」竟是中國來的！奸商改標籤詐百萬　衛生局開罰

▲乳清蛋白。（圖／翻攝自電商平台網站）

▲李女從中國進口乳清蛋白原料，改標產地為美國。（圖／翻攝自電商平台網站）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名李姓女商人看準健身商機，從中國大陸進口「TMP美國豌豆分離式蛋白」，為了促銷竟竄改產地變成「美國品牌原料」，還違規修改商品有效期限，成功騙過不少健身族，累積銷售破百萬元。有眼尖的消費者向衛生局檢舉，檢警突擊稽查當場查獲不法，李女除遭法院判刑1年6月徒刑、緩刑3年並沒收犯罪所得外，衛生局也依《食安法》裁處3萬元罰鍰。

判決指出，李女於2022年間看準健身市場蛋白粉需求暴增，從中國進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」來台銷售。深知台灣民眾對「中國製食品」聞之色變，她竟指示員工在分裝時貼上「原料來源：美國品牌」標籤，讓消費者誤以為是進口美國貨。

不只這樣，李女公司旗下還有「TMP德國低脂黑糖奶茶乳清蛋白」與「Quest Nutrition檸檬辣椒蛋白脆片」2款產品，銷售不如預期、眼看就要過期，她又動歪腦筋，叫員工剪掉原包裝上的有效日期標籤，重新分裝貼上「延長半年」的新日期，繼續上架販售。

李女靠著這一連串手法，讓3款商品在蝦皮等電商平台賣出超過141萬元。直到有消費者覺得標示怪怪的，向主管機關檢舉，衛生局於2023年4月11日配合高雄地檢署指揮調查，於營業場所當場查獲「TMP美國蛋白」193包、「TMP德國蛋白」22包及試用包6包，有多項完整包裝產品未標示原產地。

李女到案後坦承犯行，並退錢給部分受害消費者。高雄地院審理後，依「以網際網路對公眾散布詐欺取財罪」判她1年6月徒刑，緩刑3年，但要繳公庫30萬元，犯罪所得全數沒收，全案可上訴。

由於被查獲的乳清蛋白還沒「加工」標示產地，衛生局表示，依違反《食品安全衛生管理法》第22條第1項暨同法第47條規定，處罰鍰新臺幣3萬元整。另涉及竄改有效日期、原料來源等刑事違法部分，則由地檢署追查依法偵辦，具體求刑。

11/05 全台詐欺最新數據

