鳳凰颱風來襲！台電高雄「警戒升級」　變電所擋水、抽水機待命

▲因應颱風將來襲，台電高雄「警戒升級」，加強樹木修剪。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

鳳凰颱風下週將北轉，目前以登陸、通過台灣南部陸地的機率最高。為因應颱風可能帶來的影響和災害，台電高雄區處已全力戒備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

輕颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，台電高雄區營業處表示，依氣象署預報，鳳凰颱風預期仍持續增強，預估路徑將於下週接近並影響台灣本島，暴風圈及降雨將對南台灣陸地造成影響。

台電目前共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等機具設備，同時也加強修建樹木，並完成抽水機測試。

▲因應颱風將來襲，台電高雄「警戒升級」，加強樹木修剪。（圖／記者賴文萱翻攝）

民眾除了須即早做好防颱準備，台電也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施。尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電高雄區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。請民眾加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。