噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐

▲清潔工小莉(化名)於工作中遭男子阿強(化名)強制猥褻。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／高雄報導

男子阿強(化名)在高雄中央公園搭訕一名正在打掃的清潔女工小莉(化名)，不但對其強吻、摸胸，還拉下褲子露出生殖器逼小莉逼，還要她口交。事後阿強又傳送裸照和色情影片給她。高雄地方法院審理後，依強制猥褻罪判阿強有期徒刑10個月。

判決書指出，阿強於2024年11月24日下午2時許，騎機車經過中央公園西北角，看到清潔工小莉獨自在掃地，竟起色心，假裝要加LINE好友搭訕，並趁小莉不注意時，直接親她的嘴、摸她的胸和腰，接著更獸性大發，當場解開褲子露出生殖器，強拉對方的手去摸，並要求幫他口交。小莉嚇得花容失色連忙拒絕，阿強才暫時離開。

不料他又折返回來，叫對方去附近整修中的文學館裡面，隨後伸手進她的內褲裡。小莉尖叫並大喊要報警，阿強才停手準備離開，臨走前還丟下30元「封口費」但遭對方拒絕，隨後悻悻然騎車逃離。

沒想到當晚以及接下來的兩天，阿強又透過要到的LINE傳送性愛影片與自己的生殖器照片給小莉，詢問她「妳棒棒糖喜歡」、「有大支嗎」等噁心訊息。小莉心生畏懼，最後將事情告訴表哥並一同前往警局報案。警方循線查出阿強身分後將他逮捕。

高雄地方法院審理，阿強辯稱自己只是聊天，否認在公園做出猥褻行為，但法官調閱雙方LINE對話紀錄，發現阿強不僅真的傳送裸照，事後還傳訊想用錢和解，明顯心虛。綜合相關事證後，法官認為阿強行為惡劣，造成小莉嚴重心理創傷，依強制猥褻罪判處有期徒刑10個月；傳訊部分依跟騷法判2個月，得易科罰金，全案仍可上訴。