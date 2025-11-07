　
社會焦點

獨／高雄國二轉學生持球棒返校復仇！阿嬤全程陪同　家長恐慌

▲阿嬤（紅衣）載國二生拿球棒返校疑似尋仇，被保全擋下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲阿嬤（紅衣）載國二生拿球棒返校疑似尋仇，被保全擋下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄某國中驚傳校園治安事件，一名國二學生曾多次在校內情緒失控、威脅師生，甚至對老師嗆聲「下次一定拿刀」，沒想到他轉學後，竟持球棒返校尋仇，最離譜的是竟然阿嬤還全程陪件，引發師生恐慌。

針對此事，學校校長接受《ETtoday》記者電訪時證實，該生確實此事，但強調當下已採取阻擋與通報措施。「我們有看到學生回來，但動機不明確，警衛與老師有第一時間攔下，沒有讓他進入校園」校長強調，現場有學務人員發現他手上疑似拿著細長物品，「看起來像一根小木棒或鋁棒，但沒有發生實際衝突，只是說要回學校找老師，但不了解他的動機」。

就有家長向《東森新媒體ETtoday》投訴指出，該生情緒不穩定，過去在課堂上屢次以「身體不舒服」為由要求離校，若遭拒絕便會情緒失控、在校園內大鬧。多位老師雖試圖安撫與勸導，但仍舊難以穩定行為。「老師們都不敢太碰他，因為誰也不想惹事，只能盡量規勸、安撫。」投訴家屬說。

投訴家屬也回憶，這名學生曾經誣陷老師對他施暴，後來經監視器畫面證實，老師並無任何肢體接觸或打罵行為，反而是學生情緒激動誤導家人到學校來理論。「那次事件之後，他好像懷恨在心，說要報復老師，甚至多次放話。」

根據掌握，該名學生先前已經多次轉學，今年九月份又轉到其他國中就讀，正當大家都鬆一口氣時，沒想到就在6日下午傳出，他在阿嬤陪同下攜帶球棒返回前所學校疑似尋仇，還被人拍攝下來，校內師生驚恐不安。

投訴家屬表示：「阿嬤竟然還載他回學校，這家庭真的有問題。學校和警方都應該介入處理。」由於投訴家長的孩子曾經跟該生同班，所以他們格外憂心這個學生會不會找自己小孩復仇，他表示：「我已經不敢讓我小孩一個人上下學。學校說要處理，但我們看不到實際作為，似乎想要冷處理，但已經不是第一次出問題了，萬一再出事，誰負責」？另一名家長更是痛批：「這次沒事，但是下一次呢？我們不希望等到真的發生悲劇才有人動起來」。

校長表示，事發後已啟動校安通報，並針對全校師生加強宣導。「我們也提醒老師與學生，如果再看到這名學生回來，要保持距離並立即通報。」校長也透露，該名學生目前已回原學校就讀，後續如何約束行為，將由原校負責處理。

11/05 全台詐欺最新數據

噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐
「全紅嬋」渾身是傷出賽　醫嘆：她有癱瘓風險
鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天
辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」
黃昏市場現搶購人潮！　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉
騙12歲女兒東京賣淫！　29歲生母疑「逃到台灣」

