政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圓夢計劃助街舞少年闖蕩韓國　賴清德樂擺B-Boy姿勢

▲▼總統賴清德拍攝「追夢事務所」影片。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德YouTube頻道於今日推出新單元《追夢事務所》，首集前往街舞教室拜訪2位赴韓國追夢的青年，接受世界級舞團的訓練，用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限。賴特別褪去西裝，以白襯衫、牛仔褲造型現身，當起一日評審，甚至應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作；他還開玩笑說，「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」，全程熱血配合、來者不拒，大展十足親民形象。

賴清德近日啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，透過全新系列節目《追夢事務所》探訪獲得協助青年，首集以「舞力全開跳出自我」為題，賴特地前往位於台北市區的街舞教室，與日前遠赴韓國取經、受韓國當地舞團培訓精進舞技的兩位圓夢青年見面，關心圓夢青年逐夢的心路歷程。

影片一開始，賴清德白襯衫、牛仔褲輕裝出場，他還自嘲，「家裡最年輕的衣服就這樣而已」、「今天要來跟你們見面，我滿緊張的，幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」。

而賴清德與街舞好手的話題從「賭上青春，追逐夢想」開場，百億圓夢基金計劃第一屆赴韓國首爾圓夢的兩位舞者——蔡名杰與楊博鈞，帶著剛從韓國取經回來的熱血能量，跟總統大聊心路歷程。

蔡名杰提到，這趟旅程讓他克服自我懷疑、重拾自信。他坦言，以前在台灣會很緊張，常留下遺憾，「但這次老師們給了我肯定，讓我心態改變很多」。賴清德說，「技術提升、視野也提高，知道自己在哪個位置上，更踏實、更有目標」；他直言，看到圓夢青年能有這樣的收穫，推動青年百億海外圓夢基金「真的非常值得」。楊博鈞也説，「去了韓國之後，除了技術進步，也覺得自己變得更不一樣」。

教學生涯超過20年、對於台灣街舞文化推廣不遺餘力的陳柏均老師說，「他們能有這樣的機會真的很棒，這在以前是不可能的事」。街舞導師包士群（包子）表示，2位學生回台後最大的改變，是敢於展現自己；他直言，亞洲國家的人常害怕與別人不同，但在舞蹈裡，你要是一樣就沒有競爭力。

包士群說，這次蔡名杰、楊博鈞回來後，明顯更能表達自我，相信再給一點時間，他們會成為台灣街舞界的樑柱。另一位老師羅仕祐（阿泌）補充，這趟旅程不只是學生的學習之旅，老師們也與學生一同成長，把別人的好，帶回台灣壯大、好好發展。

賴清德表示，國家給予年輕人機會，大家都掌握住，而且有豐富收穫，代表國家的進步、政府重視年輕人，「看到大家技術更好、視野開闊、心理障礙更少，你們是最好的、你們是最好的」。

隨後兩位圓夢青年也在現場即興露一手，大方向賴清德展現前往韓國取經的成果，一旁的賴看得目不轉睛，宛如2位圓夢青年的小型成果發表會。最後，現場更即興來一場「青年圓夢盃Battle」，賴清德更獻出街舞評審初體驗，活動氣氛相當熱絡。最後，賴清德也與選手們一起擺出「B-Boy Stance」的姿勢，還笑說，「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。

「青年百億海外圓夢基金計畫」是賴總統2024年競選總統期間所提政見，回顧設立初衷，是因當年曾請教不老騎士為何熱血環島，得知是年輕時候專注打拚事業、年長後要來圓夢彌補遺憾，讓他深深有感「圓夢應該趁早」。因此，賴總統上任後隨即努力兌現承諾，透過圓夢計畫，期待新世代年輕人在政府幫助下，有機會出國學習、開拓國際視野，透過教育，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

至於賴總統對於推動青年文化與街舞發展的重視，總統府發言人郭雅慧受訪表示，繼11月初在凱道登場的總統盃三對三鬥牛賽之後，緊接著11月16日凱道也將接續迎來「總統盃街舞大賽」，期盼年輕世代以創意與活力重新詮釋凱道精神。

▲▼總統賴清德拍攝「追夢事務所」影片。（圖／總統府提供）

11/05 全台詐欺最新數據

