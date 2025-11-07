馬英九生病了！喊卡出席馬習會研討會　感慨：台海成最危險地方

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

馬習會今（7日）滿十年，前總統馬英九上午表示，馬習會為兩岸搭起了一座和平大橋，備受國際各界肯定，但他非常感慨，為何10年後台海情勢從變成英國雜誌《經濟學人》所稱「全球最危險的地方」；他要呼籲總統賴清德應立即懸崖勒馬，回到馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。另外，原定馬英九今下午將出席「馬習會10週年研討會」，但馬英九辦公室上午宣布，馬因身體微恙不克出席。

馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會7日下午共同舉行「馬習會10週年研討會」，除國民黨主席鄭麗文外，原定馬英九也將出席。但今上午，馬英九辦公室表示，馬英九「因身體微恙（感冒，醫囑在家休養，也避免傳染給與會貴賓）」，故下午不克出席，所以原定發表的致詞稿，改以臉書發文。

馬英九在臉書說，10年前的今天，他和習近平突破重重障礙，在新加坡見面，握手長達81秒，這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，為兩岸搭起了一座和平大橋。這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持，美國總統川普與北韓領導人金正恩2018年6月會晤，也參考了「馬習會」模式，這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。

「我要藉此機會感謝中共中央總書記習近平先生，當年以極大的魄力與決心，和我一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。」馬英九表示，這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

馬英九說，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。但遺憾的是，從前總統蔡英文開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保臺」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷，到現任賴清德更變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

馬英九提到，賴清德的台獨路線，遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪，而他看到賴被批評後非常感慨，為何「馬習會」十年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

賴清德表示，他要再次呼籲賴清德，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭，同時他也期許鄭麗文帶領的新的國民黨團隊，能夠勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。未來如果國民黨能再次執政，能夠回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。