政治

蔡英文突喊「年改不該半途而廢」　媒體人分析：像是在教訓賴清德

▲總統賴清德與前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德與前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

立法院司法法制委員會連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因朝野未達共識，最終兩修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。前總統蔡英文今（6日）則發文喊話，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。對此，媒體人樊啓明分析，蔡英文眼見在位時期建立的改革形象，現在一一被拿出來檢視，只好跳出來發聲辯解，這篇發文更像是在教訓賴清德，如今蔡英文不選擇內部溝通，又讓「想想論壇」重新上線，外界不拿「蔡賴心結」做文章都難。

蔡英文稍早發文表示，在她任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代要完成的工作。過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文認為，如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文指出，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

蔡英文強調，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

對此，樊啓明表示，蔡英文再度發文，這次主題是針對「公教年金改革」，眼見賴政府嘴巴說反對在野黨修法，但在立法院表決的時候，六個民進黨立委卻有三人缺席，讓法案送出委員會，引起是不是故意睜一隻眼閉一隻眼的討論。

樊啓明認為，蔡英文眼見自己在位時期建立起的改革形象，現在一一被拿出來檢視，只好自己跳出來發聲辯解，這篇「年金改革，不該半途而廢」，與其說對在野黨喊話，更像是在教訓賴清德。

樊啓明說，但對賴清德來說，好處都妳蔡英文拿走，爛攤卻是他來收，從年金改革、非核家園、光電爭議、潛艦國造海鯤號一直到對美關係過度偏向民主黨而得罪川普，哪一項不是蔡政府種的因卻要賴政府承擔後果？

樊啓明說，如今蔡英文不選擇內部溝通，又是讓「想想論壇」重新上線，不然就乾脆直接PO文，外界不拿「蔡賴心結」做文章都難。

11/04 全台詐欺最新數據

針對2026九合一選舉藍白是否合作，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6日）表示，台北市長蔣萬安可以替民眾黨「小雞」站台，至於國民黨議員抗議的話怎麼辦？他說，這就是主委要去協調的事了。不過國民黨議員曾獻瑩則提醒，是否適合站台仍取決於各黨提名策略，蔣萬安顧太多候選人，情況恐會比較緊張，另一名市議員鍾小平也說，那國民黨議員也爭取民眾黨主席黃國昌幫忙站台，這就是藍白合的意涵。

蔡英文賴清德年改樊啓明國民黨民進黨

