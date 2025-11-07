　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

▲前立委3Q陳柏惟。（圖／《豈有此呂》）

▲前立委3Q陳柏惟。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前訪陸並拜訪賴氏宗親會稱「幫賴清德尋根」，前立委陳柏惟5日痛批，用血緣認祖歸宗這是落後國家的行為，落葉歸根的都是肥料，就同姓而已，英國弄一個Michael宗祠，麥克喬丹（Michael Jordan）、麥克傑克森（Michael Jackson）要回英國祭拜？這像話嗎？此言論遭大批網友罵翻、國民黨立委徐巧芯也表示，他們的姓氏是Jackson跟Jordan。陳柏惟6日則回擊，實話總是傷人，讓你只好轉移焦點的肥料們。

陳柏惟5日於節目《立院榮譽顧問》表示，某個人跑去中國找賴氏宗祠，因為這個人祖先來自於中國，所以這個人是中國人，因為祖先而決定國籍是野蠻時代的事情。

陳柏惟批評，很多政治人物講過「要選擇落葉歸根還是落地生根」，自己要給大家一個觀念，「落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子」，要落葉歸根的自己回去當肥料，講錯來更正他。

陳柏惟更提到，無聊，就同姓而已，那英國弄一個Michael宗祠，以後麥克喬丹(Michael Jordan)、麥克傑克森(Michael Jackson)要回英國祭拜？這像話嗎？

對此，徐巧芯發文大酸，「立院榮譽顧問」（就是當過立委然後被罷免讓人不要太丟臉的頭銜）批評館長到大陸尋根，理由是「同姓而已，英國弄一個Michael 宗祠，以後 Michael Jackson 跟Michael Jordan都要回英國祭拜，這像話嗎」。

徐巧芯表示，可是柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，這人怎麼選上的真的讓人不明白，但為什麼被罷免（台灣唯一一位立委遭罷），倒是讓人很明白。

陳柏惟也發文回擊，抱歉，實話總是傷人，讓你只好轉移焦點的肥料們。抱歉新聞太多被狗仔跟肥料蹭，傷了網友們的眼睛請多見諒。

該篇貼文也遭到網友洗版批評「連別人姓氏是什麼都不知道，講出來真的笑死人」、「笑死連歐美人的姓氏在哪都不知道」、「英文不好，不要硬講」、「麥可祠 笑死人」，徐巧芯也留言表示「你是說Michael們嗎」。

►陳柏惟：用血緣「認祖歸宗」是落後國家行為　落葉歸根的都是肥料

鳳凰挑戰「58年來首登陸」11月颱風！　上一個災情慘重
豬市解封！　首日衝116元天價
快訊／台中某摩鐵男客陳屍房內　現場封鎖
墾丁出遊天人永隔！特斯拉飛撞1死7傷　機車夫妻恐截肢
特斯拉高速噴飛1死7傷！　另一視角驚悚畫面曝光
旅客注意！美FAA發布緊急命令　已數百航班取消
菲律賓國家災難狀態！增至188死　近40萬人被迫撤離
快訊／藍白表態「全封」！4名NCC委員被提名人　人事同意權過

