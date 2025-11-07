新竹防災教育團赴基隆交流　攜手打造韌性社區共學典範

▲從學校到社區，新竹防災輔導團赴基隆交流防災經驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為深化校園防災教育並強化與社區的防災連結，新竹市防災教育輔導團於5日前往基隆市碇祥里里民活動中心，進行「韌性社區觀摩與防災交流活動」。此次活動由新竹市竹蓮國小校長劉向欣率團，基隆市防災輔導團召集人、暖西國小校長魏川淵，以及「強韌台灣防災計畫」洪志評教授、碇祥里里長馮瑞枝與基隆市防災士協會共同出席，分享防災社區推動經驗。

基隆市碇祥里馮瑞枝里長邀集近30名社區志工參與活動，並回顧2001年納莉颱風帶來的強降雨，造成嚴重水患與土石流災情，社區多處受損、居民生活受到嚴重影響。這場災害讓里民深刻體認防災整備與社區韌性的重要性，成為推動防災行動的契機。

長年輔導地方防災社區經營的洪志評教授指出，建構完善的社區防災體系，是面對大型災害時守護家園的關鍵。社區若能發揮自助與互助的力量，將成為防災救災的第一道防線。他並以實際案例說明如何結合學術理論與在地行動，持續強化社區自主防災能量。

活動最後，參訪人員前往國立台灣海洋大學水生實驗動物中心及藻類實驗室，由涂智欽技正導覽解說，了解水生動物與藻類培養技術與研究過程，並探討如何將海洋永續知識融入防災教育，拓展防災學習的多元面向。

暖西國小校長魏川淵表示，此次觀摩活動不僅是一場防災教育的學習之旅，更是教育界與社區彼此交流、共同成長的重要契機。他期勉教育夥伴與社區成員持續以熱忱與行動守護家園，讓防災意識從學校扎根、在社區發芽，攜手打造安全而具韌性的生活環境。