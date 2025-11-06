基隆表揚14位孝行楷模　謝國樑：城市因感恩更有力

▲孝心為城添光亮，基隆14位孝行楷模獲表揚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為弘揚孝道美德，基隆市政府於昨（5日）舉辦「基隆市2025年孝行楷模表揚典禮」，由市長謝國樑親自頒獎表揚14位孝行楷模，並向他們致上誠摯敬意與祝賀。謝國樑表示，「孝道」是家庭倫理的根本價值，「感恩」則是維繫社會良善循環的重要力量，兩者相輔相成，共同形塑出溫暖而有愛的城市氛圍。

謝國樑致詞時指出，這些楷模以實際行動詮釋孝道的深刻內涵，長期無怨無悔地照顧家人，展現出最真誠的愛與責任。他也分享自身陪伴母親的經驗，強調陪伴與關懷是最真實的孝順，而孩子們也能從中學習感恩與體貼。他進一步表示，表揚不僅是一份榮耀，更象徵孝道與感恩精神的傳承與延續，感謝所有家屬長年以愛相伴，讓城市更加溫暖。

獲選為孝行楷模的14位市民包括曾淑環、李南山、徐桂梅、吳新年、阮氏選、張碧霞、舒明華、張義良、童國豪、楊素珍、莊培群、盧美芳、莊劉綢與馬玉明，他們以無私奉獻與堅毅精神照顧家人，展現孝道的真諦。

▲基隆市長謝國樑。

其中，曾淑環女士婚後與父母比鄰而居，每日親自準備三餐以照顧雙親健康。今年父親以106歲高齡辭世，她妥善運用長照資源，讓母親獲得更完整的照護。現年60歲的李南山則自15歲起便成為家中支柱，挑起照顧祖母、父母、弟弟及姪子的重擔。儘管雙親陸續因失智需要照護，他與妻子仍共同承擔長期照護責任，因此與曾淑環共同榮獲全國孝行獎殊榮。

民政處長呂謦煒補充，孝道是中華文化的重要基石，而今年活動也納入客家族群、原住民族及新住民代表，展現多元與包容精神，使孝行典範更貼近現代家庭的樣貌。

謝國樑最後強調，孝道的傳承不僅是家庭的責任，更是社會的力量來源。市府將持續推動敬老與家庭倫理教育，營造溫暖互助的社會氛圍，讓基隆成為充滿愛與感恩的幸福城市。