基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

▲解決停車痛點！基隆4鄰里停車場開工，將增209汽車、78機車格。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為改善市民停車問題，今（5日）於安樂區樂利二街62巷舉辦「鄰里停車場開工動土典禮」，由市長謝國樑親自主持。謝國樑宣布，包括中山區文明路150巷、中正區中正路182巷及安樂區麥金路11巷在內的多處停車場，將陸續開工，為市民提供更便利、安全的停車空間。

謝國樑表示，市府持續盤點全市公有閒置土地，透過整合與再利用，逐步規劃各區路外停車設施，期望有效緩解停車壓力，並兼顧交通順暢與環境品質。他強調，停車問題是市民日常生活的重要議題，市府將持續努力優化交通動線、完善停車設施，讓基隆朝向舒適宜居的城市邁進。

交通處長陳耀川指出，本次4處鄰里停車場完工後，預計可新增209個小型車位及78個機車位，並設置16席電動汽車充電裝置，全面提升基隆停車空間供給與綠能配套。

陳耀川補充，停車場鋪面採用混凝土鋼性材質以因應多雨氣候，場內停車格明確劃設，並以人行道與巷弄區隔，兼顧安全與維護管理。基地周邊將保留部分原生植栽，增設綠化景觀與照明設施，營造舒適、安全的停車環境。

市府副發言人張家馨表示，改善停車環境是城市交通治理重要的一環，市府將透過精準規劃與公私協力，優化各區停車與道路設施，讓市民出行更順暢，也為城市永續發展打下基礎。

謝國樑最後強調，市府將持續推動交通建設與公共空間優化，逐步改善停車困境，讓基隆成為市民出行更方便、生活更安心的城市。