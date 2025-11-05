　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

▲基隆增設4處鄰里停車場動土。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲解決停車痛點！基隆4鄰里停車場開工，將增209汽車、78機車格。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為改善市民停車問題，今（5日）於安樂區樂利二街62巷舉辦「鄰里停車場開工動土典禮」，由市長謝國樑親自主持。謝國樑宣布，包括中山區文明路150巷、中正區中正路182巷及安樂區麥金路11巷在內的多處停車場，將陸續開工，為市民提供更便利、安全的停車空間。

謝國樑表示，市府持續盤點全市公有閒置土地，透過整合與再利用，逐步規劃各區路外停車設施，期望有效緩解停車壓力，並兼顧交通順暢與環境品質。他強調，停車問題是市民日常生活的重要議題，市府將持續努力優化交通動線、完善停車設施，讓基隆朝向舒適宜居的城市邁進。

▲基隆增設4處鄰里停車場動土。（圖／記者郭世賢翻攝）

交通處長陳耀川指出，本次4處鄰里停車場完工後，預計可新增209個小型車位及78個機車位，並設置16席電動汽車充電裝置，全面提升基隆停車空間供給與綠能配套。

陳耀川補充，停車場鋪面採用混凝土鋼性材質以因應多雨氣候，場內停車格明確劃設，並以人行道與巷弄區隔，兼顧安全與維護管理。基地周邊將保留部分原生植栽，增設綠化景觀與照明設施，營造舒適、安全的停車環境。

▲基隆增設4處鄰里停車場動土。（圖／記者郭世賢翻攝）

市府副發言人張家馨表示，改善停車環境是城市交通治理重要的一環，市府將透過精準規劃與公私協力，優化各區停車與道路設施，讓市民出行更順暢，也為城市永續發展打下基礎。

謝國樑最後強調，市府將持續推動交通建設與公共空間優化，逐步改善停車困境，讓基隆成為市民出行更方便、生活更安心的城市。

【更多新聞】

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子粿粿「為何不付1200萬」藏真相？網曝：只是沒現在難看
上海兄弟隊徽太「象」了！　中信發聲：侵權必究
嘉義市議會拍板！普發現金1萬「每人加碼3000元」
王子粿粿親密照怎流出？　過來人「爆1原因害慘她」
林岱安宣告行使FA！　傳至少3隊有意搶人
快訊／《女外科2》男主角證實是薛仕凌！　公視首發聲
快訊／阿達衝新北檢自首　檢察官諭知30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

朴子醫院跨域連結衡山基金會　助弱勢重建家園

東石高中學生參訪警局體驗人民保母工作　學習防詐技巧

豪雨、堰塞湖風險管控嚴峻　立委要求氣象署跨部會扮演積極角色

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業治療守護在地健康

中華醫大生命教育音樂會　癱瘓搖滾歌手李振全唱出「珍惜生命」

基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

《遞信志–氣象篇》新書發表　重現百年前台灣近代氣象發展史

新樓醫院陳俊欽職能治療師　代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

日本蓬萊會拜會台南市府　黃偉哲盼深化台日產業與智慧科技合作

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

朴子醫院跨域連結衡山基金會　助弱勢重建家園

東石高中學生參訪警局體驗人民保母工作　學習防詐技巧

豪雨、堰塞湖風險管控嚴峻　立委要求氣象署跨部會扮演積極角色

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業治療守護在地健康

中華醫大生命教育音樂會　癱瘓搖滾歌手李振全唱出「珍惜生命」

基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

《遞信志–氣象篇》新書發表　重現百年前台灣近代氣象發展史

新樓醫院陳俊欽職能治療師　代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

日本蓬萊會拜會台南市府　黃偉哲盼深化台日產業與智慧科技合作

陸研究破解140年難題　「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

李四川稱每天回新北睡覺　翁震州：有體驗新北通勤族怎被整的嗎？

全民普發1萬開跑　基隆地檢聯手郵局宣導「四不守則」防詐

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典國會議員品嚐最「台」人情味

普發1萬「放大術」3銀行參戰　端10萬元輝達投資金、住宿券拼場

捷迅孫鋼銀看Q4航空貨運有急單但不夠旺　非洲市場南非優先

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

劉雨柔月子中心多住7天「原因超崩潰」！女兒身體出狀況…醫：禁用屁屁膏

【不是他的婚禮卻哭最真】伴郎感動落淚全桌笑翻

地方熱門新聞

停車格畫到路中央？市長：設行人道

台中下坡路段車禍　居民：今年好幾次

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

桃園RCA場址解編時程　市議員黃家齊關切

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車酒測超標被送辦

投縣10萬長輩健保費將全額補助

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

新樓醫院陳俊欽職能治療師代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

桃市圖青埔智慧科技分館啟用

醫路遙遠心不遠　兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

更多熱門

相關新聞

基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

小貨車剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」

小貨車剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」

民進黨質疑市產送建商　國民黨基隆黨部：毫無根據

民進黨質疑市產送建商　國民黨基隆黨部：毫無根據

綠質疑市政大樓送地圖利　基市府：依法合規

綠質疑市政大樓送地圖利　基市府：依法合規

基隆除濕機汰換補助用罄　市府：將續受理明年度案

基隆除濕機汰換補助用罄　市府：將續受理明年度案

關鍵字：

基隆市停車場謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面