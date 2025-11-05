基隆在地企業捐2輛災情勘查車　助消防提升救災戰力

▲基隆在地企業捐2輛災情勘查車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化災害應變能力，基隆市消防局今（5日）接受嶸城工程有限公司總經理黃文榮捐贈2輛災情勘查車，由消防局長游家懿代表受贈。此次捐贈不僅汰換老舊車輛，更進一步保障消防人員訓練與出勤安全，為基隆市救災量能注入新動力。

消防局長游家懿致詞時表示，基隆市政府近年積極提升災害搶救戰力，包括成立專責特種搜救分隊、與基隆長庚醫院簽訂相互支援協定，並編列預算購置特種搜救裝備。然而，部分人員運輸車輛因老舊影響勤務安全，黃文榮總經理的慷慨捐贈正解決了這項難題，展現民間與政府協力防災的典範。

▲基隆市消防局長游家懿（左）、嶸城工程有限公司總經理黃文榮（右）。

基隆在地企業家黃文榮表示，自己經常目睹消防人員不分晝夜執行救護與災害搶救任務，深受其「人間菩薩」精神感動。儘管個人力量有限，他仍希望透過捐贈勘查車，落實「取之於社會、用之於社會」的理念。經與消防局接洽後，他決定捐贈2輛七人座休旅車，取代老舊車輛，確保消防同仁出勤時的交通安全。

游家懿進一步指出，近年地震頻傳，面對多元複雜的災害型態，基隆市正積極充實特種搜救隊裝備，並準備參與明年度「國際搜救中型認證（NAP）」。黃總經理的捐贈來得正是時候，新車不僅提升運輸效率，更能支援特搜人員攜帶器材執行任務，強化整體救災效能。

黃文榮總經理作風低調，秉持「為善不欲人知」的精神，此次捐贈儀式簡單而隆重。游局長除代表基隆市政府致贈感謝狀與紀念品，也期盼此舉能拋磚引玉，讓更多企業與市民關注消防人員的付出與需求，共同支持城市安全建設。