宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

▲基隆每10萬人交通事故死傷17.47人，初估全台最低。（圖／基隆市警察局提供）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府接連推動「行人友善」與「行人有序」政策，根據警方統計，今年1至10月取締行人違規共6,497件，較去年同期增加超過8.6倍；行人交通事故則發生163件，與去年同期相比下降45%，顯示宣導與執法並行已見成效。

基隆市長謝國樑自2022年12月25日上任後，積極關注行人安全，推動人本交通環境改善方案，致力打造行人安全、安心的城市。2023年1月20日，謝國樑率全國之先，宣布啟動「行人友善專案」，於主要路口加強取締汽機車未禮讓行人，確保人車安全。

在交通工程方面，謝國樑將騎樓整平視為重點政策，並設置庇護島、優化行人穿越線（斑馬線）等設施，全面提升市區步行空間品質。

由於員警於路口執法引發警力運用效率的討論，加上汽機車駕駛對行人違規有所意見，基隆市政府於2024年11月宣布執行「行人有序專案」，加強宣導行人於斑馬線應遵守規範，並同步啟動執法機制。

警察局指出，基隆部分道路狹窄，違規停車影響視距，可能導致人車碰撞。今年4月起啟動「路暢專案」，針對並排停車、岔路口違停、違規占用行人穿越道等行為，加強巡查與取締，降低影響行人安全的潛在風險。

基隆市警局交通隊公布統計數據，今年1至10月取締行人違規共6,497件，較去年同期749件增加5,748件，增幅達867%。行人交通事故發生163件，與去年同期297件相比，減少134件，降幅為45.12%。

警方進一步說明，從數據曲線可見，隨著市府強化宣導與執法，違規行為大幅下降，行人事故數量也同步驟減。今年4至10月行人傷亡總數降至63人，每十萬人交通事故死傷人數僅17.47人，初步估計為全臺各縣市最低，顯示政策方向正確，執行成效顯著。