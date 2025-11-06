　
    • 　
>
地方 地方焦點

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

▲「2025新竹城市馬拉松」起跑記者會今(6)日上午於市府前廣場盛大舉行。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

年度新竹運動盛事「2025新竹城市馬拉松」起跑記者會今(6)日上午於市府前廣場盛大舉行，新竹市代理市長邱臣遠為11月16日登場的第八屆賽事揭開序幕。今(114)年活動吸引全台超過13,700名跑者報名，賽事規模再創新高，展現新竹市作為運動城市的熱情與活力，並強調健康城市與全民運動的推動成果，選手們也將以滿滿熱血與活力，奔馳風城街頭，為年度運動盛事掀起最高潮。

邱臣遠表示，新竹市是一座科技與文化並重的城市，不僅擁有半導體產業的創新能量，也是一座有著三百年歷史的古都。從香山的生態海岸，到東區的城市風光，每一步都能感受這座城市的多樣魅力，透過舉辦城市馬拉松，期盼讓大家用雙腳與汗水去體驗新竹的溫度與故事。此外，今年的完賽獎牌以東門城「迎曦門」為設計靈感，象徵希望與榮耀，也代表跑者堅持到底的精神，馬拉松不只是速度的比拼，更是一場與自己的對話—跑得穩、跑得遠，過程比結果更重要。感謝新竹都城隍廟贊助全馬跑者專屬的「平安帽」，象徵平安與祝福，期盼每位跑者都能在新竹的風中順利奔馳、平安完賽。

邱臣遠說明，為推動低碳永續的運動賽事，今年新竹城市馬拉松正式加入「路跑賽事環境永續聯盟」。市府與主辦單位共同推動「一杯到底」行動，鼓勵跑者在補給站使用環保杯補水，完賽後於會場拍照上傳，即可參加抽獎，有機會獲得限量「運筆背包」。這不僅是賽事特色，更展現竹市落實環境保護、推廣永續生活的具體行動。

邱臣遠指出，今年全馬與半馬獎金全面加碼，總獎金高達43萬元，期望鼓勵更多跑者挑戰自我、突破極限，共同創造榮耀時刻。同時持續推動「跑步做公益、捐晶片挺體育」活動，完賽跑者可選擇捐出晶片，由主辦單位轉化為支持在地體育班學子的實質資源，讓每一步都化為對教育與體育的助力。

H2U永悅健康股份有限公司執行長陳俊嘉表示，很榮幸連續多年與新竹城市馬拉松合作，見證活動一年比一年盛大，也感受到市府對運動風氣的重視。今年特別以「永續、共好」為理念贊助活動，期望透過企業力量推廣健康生活，讓更多人藉由跑步感受運動的樂趣與城市的活力。

蔡司台灣顯微鏡解決方案總監蔡慧表示，竹市不僅是高科技重鎮，更是一座充滿活力與年輕魅力的城市。蔡司連續第四年贊助新竹城市馬拉松，也是第二次支持半馬團體賽，期望透過活動推廣全民運動風氣。公司理念重視健康、永續與環保，很榮幸能參與這場城市盛事，鼓勵跑者以自己的步伐享受比賽、丈量城市之美，同時希望青年運動員能充分利用資源、參與運動，為竹市注入更多年輕活力。

教育處表示，為提升賽事品質與國際能見度，今年的半程馬拉松賽道首次取得AIMS國際賽道認證，與既有的全馬國際認證並列雙軌制度，讓新竹城市馬拉松成為全台少數同時擁有雙認證的城市馬拉松。這不僅代表新竹賽道達到國際標準，也象徵城市體育軟實力的持續提升，展現新竹在推動專業運動與國際接軌的努力。

教育處指出，感謝新竹都城隍廟的大力支持，今年特別贊助全馬組完賽紀念「平安帽」，以城市信仰傳遞祝福，守護每位跑者平安完賽，展現新竹獨有的人文底蘊與溫暖城市風貌。

教育處強調，運動不只是速度的競技，更是城市文化與精神的展現。新竹城市馬拉松自創辦以來，從城市地標、信仰連結，到永續理念與公益實踐，每一年都不斷精進與突破。「我們希望跑者不僅跑得開心，也能跑得安心、跑出影響力。」

11/04 全台詐欺最新數據

關鍵字：

新竹市

