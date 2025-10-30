　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

▲新竹市晚間驚傳路面下陷。（圖／翻攝新竹市政府網站）

▲新竹市東大路晚間驚傳路面下陷，周遭房屋傾斜。（圖／翻攝新竹市政府網站，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹市北區一處民間建案施工期間發生地層下陷意外。位於東大路四段113巷旁的工地，30日傍晚進行地下室開挖時，疑似影響周邊地基穩定，導致鄰近道路下陷，波及周圍50年屋齡的透天厝，造成多棟房屋出現傾斜與牆面裂縫。市府緊急啟動應變機制，立即停工並安置受影響住戶。

該建案規劃為地上15層、地下3層建築，事發時正值地下室開挖作業階段。因地層變化迅速，部分住戶見房屋傾斜驚慌逃出，自述當下以為房屋即將倒塌。

▲新竹市晚間驚傳路面下陷。（圖／翻攝新竹市政府網站）

▲經過初步統計，現場共21戶受到波及。

新竹市代理市長邱臣遠於第一時間率市府團隊前往現場會勘，指示工地立即停工，並責成都市發展處、消防局、警察局、社會處及民政處等單位成立災害應變小組，全力協助受影響民眾。

初步統計，該區共21戶受波及，其中2戶為空戶，實際影響住戶達19戶、33人。經現場評估，27人需緊急撤離安置，社會處已安排入住兩間合作旅館，並協助生活所需。市府也設置警戒線及管制站，確保周邊安全。

▲新竹市晚間驚傳路面下陷。（圖／翻攝新竹市政府網站）

▲27人已被緊急撤離安置，社會處已安排入住兩間合作旅館。

邱代理市長表示，市府對竹市各項公共安全高度重視，尤其建築施工必須依照標準程序進行，以確保工程安全與品質。針對此次因工地施工引發的公共安全疑慮，經專業技師評估後，市府已指示立即停工，並啟動調查程序，以釐清事故原因。市府會以市民安全為最高原則，在結構技師完成評估後，儘速公布結果，並依結果安排民眾返家或持續安置。

消防局表示，事件發生後，現場第一時間即通知消防局、警察局、社會處及民政處成立災害應變小組，前往勘查並進行協調應變。另都發處亦會同警察單位拉設警戒線封鎖現場，並設置管制站留守，協助製作災戶清冊及掌握人員動態。

都發處指出，稍早都發處建管科、建築師及技師公會聯合會勘後，對距離工地開發側深度兩倍範圍內的建築物（近東大路四段109、111、113、115、117巷共計5條巷弄），應列為警戒範圍。

都發處說明，本件建築工地之施工情形，已安排明(31)日請建築師公會就災後鄰房建築物逕行評估，現場已指示工地停工，接下來將提出改善及應對計畫，報經主管機關會勘後，再予復工，以確保公共安全。

▼新竹市代理市長邱臣遠於第一時間率市府團隊前往現場會勘。

▲新竹市晚間驚傳路面下陷。（圖／翻攝新竹市政府網站）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新竹市東大路工地地層下陷

