　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市西雅公園入口意象改善完工　強化識別與夜間導引

▲「西雅公園入口意象改善工程」，已於近日順利完工。（圖／新竹市政府提供）

▲「西雅公園入口意象改善工程」，已於近日順利完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升公園整體景觀品質與夜間安全導引，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心辦理「西雅公園入口意象改善工程」，已於近日順利完工，並新增新竹市吉祥物「皮卡」造型圖樣，透過更新入口設施及導引燈光，提供市民更安全、友善的公園出入環境。

工務處表示，本案投入經費新臺幣120萬餘元，施工期程共40日曆天，採分階段施工方式，一期自8月20日至10月3日，二期自10月9日至10月27日，施工期間配合民眾使用動線調整，以降低對周邊環境及使用者的不便。

公管中心說明，此案入口意象採不鏽鋼與燈箱整合設計，外觀以雷射切割字樣與烤漆處理結合鍍鋅骨架，內部搭配節能LED燈組，夜間提供柔和均勻的光源，兼具導引功能與視覺美感，展現公園清新活潑的意象。

公管中心進一步指出，入口意象的設置除提升公園整體識別度外，亦考量材質耐久性與後續維護便利性，兼顧安全、美觀與節能效益。工程完工後將納入例行維護項目，持續檢視燈箱照明、草皮生長及景觀整體品質，確保設施長期穩定運作，營造市民舒適宜人的休憩環境。

公管中心表示，感謝新竹市議會市議員李國璋及西雅里長廖火桂對本案的關心與建議，也感謝里內居民於施工期間的體諒與支持，讓工程得以順利高品質完成，共同打造社區亮點，展現市府推動公園美學與環境改善的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷
快訊／蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！　津棧老闆李彥廷一審判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

里港警+志工歲末送愛心物資　助120弱勢家庭好過年

失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

里港警+志工歲末送愛心物資　助120弱勢家庭好過年

失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

博美散步中「自認是小型車」　停同尺寸車格完美遵守規則

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

地方熱門新聞

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

高溫救災防熱傷害！南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

兆品嘉義推出「甲子藝宿」專案，融合文化與住宿體

更多熱門

相關新聞

台星攜手傳遞藝術能量　共譜文化交流新篇章

台星攜手傳遞藝術能量　共譜文化交流新篇章

新竹市凱蒂扶輪社於週年慶期間，跨海與明華園戲劇總團及新加坡僑界攜手舉辦「文化・公益傳愛・歡樂之夜」聯誼晚宴。活動於駐新加坡代表官邸隆重舉行，集結文化、藝術與扶輪公益的力量，象徵台灣軟實力的溫度與扶輪行動力的堅定，共同開啟台星文化交流的新篇章。

新竹凱蒂扶助新加坡弱勢家庭

新竹凱蒂扶助新加坡弱勢家庭

新竹工地地層下陷！21住戶暫安旅館　市府嚴格監控

新竹工地地層下陷！21住戶暫安旅館　市府嚴格監控

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

竹市府推動殯儀館舊館排水溝改善工程

竹市府推動殯儀館舊館排水溝改善工程

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面