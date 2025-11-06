竹市西雅公園入口意象改善完工　強化識別與夜間導引

▲「西雅公園入口意象改善工程」，已於近日順利完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升公園整體景觀品質與夜間安全導引，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心辦理「西雅公園入口意象改善工程」，已於近日順利完工，並新增新竹市吉祥物「皮卡」造型圖樣，透過更新入口設施及導引燈光，提供市民更安全、友善的公園出入環境。

工務處表示，本案投入經費新臺幣120萬餘元，施工期程共40日曆天，採分階段施工方式，一期自8月20日至10月3日，二期自10月9日至10月27日，施工期間配合民眾使用動線調整，以降低對周邊環境及使用者的不便。

公管中心說明，此案入口意象採不鏽鋼與燈箱整合設計，外觀以雷射切割字樣與烤漆處理結合鍍鋅骨架，內部搭配節能LED燈組，夜間提供柔和均勻的光源，兼具導引功能與視覺美感，展現公園清新活潑的意象。

公管中心進一步指出，入口意象的設置除提升公園整體識別度外，亦考量材質耐久性與後續維護便利性，兼顧安全、美觀與節能效益。工程完工後將納入例行維護項目，持續檢視燈箱照明、草皮生長及景觀整體品質，確保設施長期穩定運作，營造市民舒適宜人的休憩環境。

公管中心表示，感謝新竹市議會市議員李國璋及西雅里長廖火桂對本案的關心與建議，也感謝里內居民於施工期間的體諒與支持，讓工程得以順利高品質完成，共同打造社區亮點，展現市府推動公園美學與環境改善的決心。