新竹凱蒂扶輪社一週年　跨海傳愛助新加坡弱勢家庭

▲凱蒂扶輪社將新台幣六萬元捐贈予新加坡大眾醫院。（圖／新竹市凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者李朝煌／新竹報導

為慶祝創社一週年，新竹市凱蒂扶輪社秉持「傳遞希望種子，快樂同行」的服務宗旨，於駐新加坡代表處大使官邸舉辦愛心公益活動，將新台幣六萬元捐贈予新加坡大眾醫院（Singapore General Hospital）弱勢家庭急難救助金專案。這份跨越國界的愛心，象徵台灣扶輪人的善意與溫度，也讓「扶輪無國界、愛心無距離」的精神在國際舞台上發光。

捐贈儀式在溫馨而莊重的氛圍中進行，現場不僅是扶輪人一年成果的見證，更是一場跨越文化與國界的心靈交流。凱蒂扶輪社以「行動扶輪」的實踐力，讓公益不止於口號，而成為一股持續流動的力量，為世界注入更多希望的光。

國際扶輪3501地區助理總監羅召忠（Jeff）表示：「凱蒂扶輪社雖然年輕，但行動力驚人，一週年即能將愛心跨海傳遞，展現了扶輪人真正的國際情懷與服務精神。」

國際扶輪3501地區2024-25年度秘書長郭淑琴（Joyce）也指出：「扶輪社不僅服務本地，更要讓愛延伸到世界。凱蒂扶輪社以具體行動支持弱勢家庭，充分展現了以服務為榮（Service Above Self）』的精神，值得肯定與支持。

活動籌備主委、新竹凱蒂扶輪社副社長范玉卿（Joanna）表示：「這筆捐款雖然金額不大，但蘊含的是所有社友的愛心與祝福。希望透過這份溫暖，能幫助新加坡社會中需要協助的家庭，讓扶輪的光持續照亮更多角落。」

新竹凱蒂扶輪社秘書林雅惠（Anny）分享：「這次公益捐贈是凱蒂社一週年最有意義的禮物。感謝社友們的團結，讓扶輪精神不只在台灣發光，更跨海綻放，成為友誼與善意的橋樑。」

新竹凱蒂扶輪社服務計畫主委黃明慧（Grace）也說：「服務沒有界線，愛也不分國界。我們期待未來能持續推動跨國公益合作，讓凱蒂社的行動成為更多『善』的起點。」

受贈單位代表、新加坡大眾醫院副院長羅暹源感性回應：

「我們非常感謝來自台灣新竹凱蒂扶輪社的善舉。這筆捐款將專款用於協助弱勢家庭面對醫療急難，這不只是金錢上的幫助，更是一份跨國的關懷與友誼。」

新竹凱蒂扶輪社以實際行動展現「超我服務（Service Above Self）」的扶輪精神，將善意從台灣延伸至國際，讓「愛與希望」在世界各地傳遞。

一顆種子，能開出希望的花；一份行動，能照亮世界的角落。未來，凱蒂扶輪社將持續以行動服務、以文化傳愛，為台灣扶輪在國際間寫下更多溫暖動人的篇章。