新竹東大路地層下陷！緊急撤離21戶安置旅館　24hrs嚴格監控

▲新竹市東大路一處住宅大樓施工導致鄰房地面受損，市府緊急成立前進指揮所商討對策與評估。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、潘鳳威／新竹報導

新竹市東大路四段一處地上15層地下3層的住宅大樓新建工程，昨(30)日因施工造成鄰房地面受損，經緊急灌漿處理，目前已初步穩定。代理市長邱臣遠昨日第一時間趕赴現場了解狀況並下達具體指示後，今(31)日於議會施政報告結束，即刻趕往前進指揮所，了解施工廠商及各局處處置進度，指示相關單位擴大監測範圍並提出監測報告，同時要求廠商對已受損鄰房善盡責任，並請各局處緊密配合，讓事件儘快圓滿落幕。

都發處表示，目前導致地層下陷的原因，初步判斷是地下水位較高，且屬砂質地層並受海水潮汐影響，造成施工不確定因素較多。針對工地臨東大路四段巷弄側部分，目前已請建築師公會針對建築物的結構安全部分進行初步檢測，沈陷狀況已針對附近巷弄做透地雷達檢視，視檢視結果再評估判斷。

新竹市政府表示，考量周邊環境與受損狀況仍需持續監控，消防局持續與市府各局處人員進駐現場前進指揮所，執行全天候監控與安全警戒勤務。確保在都發處進行專業技師結構評估及工地提出改善計畫期間，現場能維持安全。未來市府也會請廠商針對受損的建物賠償，負起應有的責任。

邱臣遠指出，目前21戶災民已進行安置，並請社會處進行需求盤點，針對施工單位已在第一時間指示立即停工，並啟動調查程序，以釐清事故原因，要求相關單位從嚴從速處理。市府請廠商針對現場的檢測要拉大範圍，並以透地雷達偵測地質狀況，同時社團法人新竹市建築師公會已進駐5人，進行緊急應變會勘鄰損狀況。

邱臣遠強調，消防局同仁將持續針對警戒線封鎖區域進行管制與留守，嚴格執行安全控管，防止民眾誤入危險區域。同時，前進指揮所於現場提供民眾資訊匯整與協調工作，即時與都發處、社會處、民政處等單位保持聯繫，確保受影響的21戶住戶（其中2戶為空戶），25位已安置於旅館的民眾，能隨時獲得最新的狀況、返家規劃資訊。