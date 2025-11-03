台星攜手傳遞藝術能量　共譜文化交流新篇章

▲凱蒂扶輪社創社長黃畹庭感謝童振源代表對此行的協助與支持。（圖／新竹市凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者李朝煌／新竹報導

新竹市凱蒂扶輪社於週年慶期間，跨海與明華園戲劇總團及新加坡僑界攜手舉辦「文化・公益傳愛・歡樂之夜」聯誼晚宴。活動於駐新加坡代表處大使官邸隆重舉行，集結文化、藝術與扶輪公益的力量，象徵台灣軟實力的溫度與扶輪行動力的堅定，共同開啟台星文化交流的新篇章。

明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳老師表示，能夠在新加坡濱海藝術中心演出《散戲》，是一種榮耀，也是一份使命。感謝凱蒂扶輪社的支持，讓台灣本土文化不止於島內，而能綻放於國際舞台。」

駐新加坡代表童振源讚許道：「明華園代表了台灣文化的深厚底蘊。這次跨國演出與交流，讓世界看見台灣文化的力量，也見證了扶輪社結合藝術與公益的國際影響力。」

國際扶輪3501地區 2024-25年度總監周玉庭（Uni）強調：「扶輪不僅是服務的行動者，更是文化與國際連結的橋樑。孫翠鳳老師以藝術實踐『超我服務』的精神，將愛與文化帶向更廣的世界。」

2025-26年度助理總監羅召忠（Jeff）補充：「今晚的活動完美詮釋了文化、公益與扶輪精神的交融，讓世界看見台灣扶輪人對社會責任與文化傳承的堅持。」

新加坡留台大專校友會總會長黃秀琴女士表示：「文化沒有國界。明華園的演出結合扶輪公益精神，讓僑界感受到台灣的溫度與能量。

這不僅是一場表演，更是一場心靈的交流與共鳴。」新竹市凱蒂扶輪社社長當選人 周寶惠（Diana） 也說：「凱蒂扶輪社始終以『傳遞希望種子，快樂同行』為宗旨。這次跨海合作，不只是文化的分享，更是公益的延伸。我們用藝術傳愛，用行動傳光，讓世界看見台灣扶輪的溫度與深度。」

此次活動由新加坡留台大專校友會黃秀琴總會長與新竹市凱蒂扶輪社共同主辦，並獲得多位僑界領袖與國際扶輪夥伴的大力支持。除聯誼與表演外，現場亦舉辦公益捐贈及文化推廣交流，以實際行動落實扶輪「服務人類、促進和平」的核心理念。

「台灣的藝術文化，是最溫柔的軟實力；扶輪的行動力，是最堅定的公益力量。」凱蒂扶輪社以藝術為橋，以行動為光，讓台灣的文化與溫暖持續閃耀於國際舞台。