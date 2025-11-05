　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲網紅館長。（圖／翻攝自館長YT）

記者杜冠霖／台北報導

中選會前主委李進勇任期到3日止，中選會推選代理主委吳容輝，並於4日上任，李進勇隨後也恢復民進黨籍。對此國民黨立委王鴻薇酸，中選會是超越黨派獨立機關，藍委許宇甄也痛批，這樣的時間點實在既可悲又可笑。對此，民進黨今（5日）回應，黨規條文清楚，黨員如果擔任司法人員、監察委員、考試委員等，應該暫予辦理黨籍註銷，待其不再擔任前列職務後，給予恢復黨籍，相關批評單純是許個人的誤解。至於網紅「館長」陳之漢日前赴北京，展開為期12天的訪陸行程，還說「這次還要幫賴清德尋根」，對此，吳崢僅回應，跳樑小丑，沒有評論的價值。

對於王鴻薇、許宇甄批評，吳崢回應，這是許宇甄對本黨制度不太了解，所以有一些穿鑿附會講法，其實是誤解。吳崢指出，李進勇的黨籍回復是依據相關黨規，條文寫得很清楚，黨員如果擔任司法人員、監察委員、考試委員以及所屬機關政務職務期間，應該暫予辦理黨籍註銷，待其不再擔任前列職務後，給與恢復黨籍。

吳崢指出，本黨規定中，本來就是出任選務機關就註銷黨籍、卸下身分後就自動恢復，並沒有許宇甄所說不演了之類的情況，這單純是她個人的誤解。

至於有媒體報導稱，賴清德強勢介入2026人選提名，對此，吳崢回應，聯合報這樣的報導，完全是惡意抹黑跟栽贓，這次徵召區、初選辦理區都由選對會辦理選務，包含台南市、高雄市、嘉義縣要辦理初選，今天也已公布登記時程，完全公平公正公開，並沒有主席強力介入主導、架空選對會，要在這裡嚴正駁斥。

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台籃振奮！NBA灌籃王之子取得我國護照　中文名曝光
醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況
太子集團「爆乳特助」起底　自爆處理特殊任務
快訊／夏于喬父親判刑2年4月定讞！　將入獄
快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長
快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明
鶯歌死亡車禍！　行人「上半身血肉模糊」亡
黃明志弟弟發聲！　怒揭「他遭抹黑恐嚇」內幕

