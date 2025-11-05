民進黨3縣市初選下周開跑　賴清德3提醒：嚴禁相互攻訐

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（5日）召開中常會，對於下周一（10日）將展開的台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，要提醒參選人扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，所有擬參選人不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐。

賴清德致詞時表示，針對明年的地方選舉，民進黨為了提名最優秀的縣市長人選，已於週一公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從下週一、11月10日到14日，進行初選登記。目前，有意參加初選的黨內同志，都已經展開相關活動。在初選競爭過程中，國人會用最嚴格的標準，來放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

賴清德也列三點提醒，第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害本黨形象、違背人民期待的行為。第二，台灣現在的民主選舉，是許多先進前輩們不畏犧牲、爭取而來的，競逐提名者應該遵守民主法治規範。希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。

賴清德指出，第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。此外，其他非初選的縣市，選對會也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名的徵詢。

賴清德強調，一切的政治治理，都是從地方開始。有好的地方治理，才會有好的國家治理，只要地方政治踏出正確的一小步，國家發展就能持續大步向前。對於明年的地方大選，只有一個目標，就是全黨團結，舉薦卓越、優質的縣市長人選，來為地方建設、 為人民服務，共同為台灣的未來打拚。