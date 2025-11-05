高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」　媒體人分析選情：大魔王大復活

▲高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜4日表示，在內湖大全聯買到爛地瓜，打客服反應卻無法接通，今（5日）她親自現身賣場踢館，受訪時更提到「2026不缺席是自己在2024年說過的，自己還是會在內湖南港重新出發」。對此，媒體人樊啓明分析選情，高嘉瑜「爛番薯」的參選起手式，對於民進黨同選區有意參選的人簡直是大魔王大復活，幾個新面孔都沒有十足把握，更不要說高嘉瑜衝票能力恐怕更強，綠營餅就這麼大，一個不小心就有人可能意外落選。

前立委高嘉瑜4日發文指出，在大全聯購買一包栗子地瓜，回家切開後竟發現「整包全爛」，氣得打客服反映卻都無法接通。今天高嘉瑜則親自現身內湖大賣場踢館，受訪也提到，「2026不缺席是自己在2024年說過的，現在內湖南港也是她服務且大家支持她的地方，自己還是會在內湖南港重新出發，自己曾經在港湖跌倒過、失敗過，在這裡重新出發是最踏實的出發點」。

對此，樊啓明分析，高嘉瑜今天採訪通知，帶著買到壞掉的地瓜到內湖大賣場踢館，但緊張應該不是賣場業者，因為媒體視為高嘉瑜重返北市內湖、南港議員選舉的起手式，對於民進黨同選區有意參選的人來說簡直是大魔王大復活。

樊啓明指出，綠營在港湖區現有三席議員，分別是李建昌(新系)、王孝維(英系)、何孟樺(英系)，而這屆民進黨是提名四席，結果江志銘落選，他所屬的正國會不會放棄，勢必會再派人出來插旗，加上高嘉瑜，民進黨就必須經過初選。

樊啓明指出，而且李建昌可能交棒給律師陳又新，王孝維也傳出考慮兒子出馬，幾個新面孔誰能跨過初選都沒有十足把握，更不要說之後還要面對吸票機，王孝維感受應該最深刻，上屆就是因為高嘉瑜票拿太多造成他落選，而2026高嘉瑜衝票能力恐怕更強。

樊啓明直言，綠營餅就這麼大，一個不小心就有人可能意外落選，況且別忘了還有基進黨的吳欣岱。

另外，游淑慧也表示，高嘉瑜再出發，港湖選情的深水炸彈藉由地瓜引爆了，今年2月欣欣百貨董事長人事落空後，高嘉瑜就開始積極投入李彥秀的罷免工作行列，現在大家知道了，一切都是劇情演出，港湖再出發，早就在路上，地瓜只是引爆彈。

游淑慧表示，高嘉瑜曾代表民進黨在內湖南港勝選過立委，也曾在大罷免中努力表現，兩次戰功+高知名度+高議題操作能力，三條件足以讓高嘉瑜在明年成為民進黨的深水炸彈，炸得民進黨其他市議員候選人瑟瑟發抖。

游淑慧提到，本來高嘉瑜曾嗆聲回基隆選市長，不過或許畏懼「皇侄」壓力，最後還是留在港湖。