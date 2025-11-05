民進黨提345億用於社福　國民黨團轟：用鬥爭式修法分裂族群

▲國民黨團召開「延宕財劃修法 民進黨罔顧政治承諾!」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團日前拋財劃法暫行條例，盼將345億元用於社福，行政院對此表示尊重。國民黨團今5日召開記者會指出，345億元分配款中，有200多億元是該給離島的補助款，呼籲行政院回歸《財劃法》統籌分配款精神，把錢發給離島，中央要請客就別跑到離島搶錢，且這些社福本來就是中央該做的，要做就擴大且長久，不要用鬥爭式修法分裂族群。

國民黨團今日以「延宕財劃修法，民進黨罔顧政治承諾」為題召開記者會，批評民進黨政府「集權集錢、拖延改革」。書記長羅智強表示，民進黨在野時主張修正《財劃法》，如今執政卻東拼西湊，以「暫行條例」包裝為擴大社福的鬥爭工具，等同背離當年分權分財的初衷。他批評，中央若要擴大社福照顧，「請客」無可厚非，但不應「跑到離島搶錢請客」，這樣做只會激化中央與地方、城鄉之間的矛盾。

羅智強指出，那筆「發不出去」的345億元，其實仍屬地方經費，其中包含離島應得的補助款。他質疑，民進黨政府以暫行條例名義重新分配經費，實質上是挪用地方資源。他強調，國民黨支持擴大全國社福，但反對以短期修法替代長期政策，「弱勢族群不會只需要照顧一年」，若行政院執意推暫行條例，國民黨團將提案修成「擴大全國社福條例」，並願協助行政院在總預算中找到345億元支應。

首席副書記長林沛祥則以「匿蹤修法」形容《財劃法》改革遲遲未見院版。他指出，民進黨政府早在2023年就宣稱研擬修法版本，兩年過去卻仍是「零進度、零草案、零承諾」，批評行政院與黨團「貌合神離」，卓榮泰院長對自家版本既不贊成也不反對，呈現政策混亂與行政失靈。他質疑，「行動AI政府」口號喊得響亮，但在《財劃法》上卻完全「當機」，讓地方財政長期受限於中央集權。

林沛祥進一步指出，民進黨立委傳出想以暫時性社福支出做為分配基準，根本「荒謬」。他認為，社福經費具暫時性與變動性，若做為分配依據，反而懲罰守紀律、量力而為的縣市，獎勵亂花錢的政府，形同「債留子孫」。他批評這是一種「以社福包裝政治算計」的手法，藉由操作階級與世代對立，轉移《財劃法》改革的焦點。

林沛祥強調，《財劃法》修正應是恢復地方政府合理財源，並非分贓。他舉例，民進黨政府面對勞保破產時主張「撥補也是改革」，如今國民黨推動合理調整地方分配比例，卻被批評是財政浪費，「這不就是雙重標準？」

國民黨團呼籲卓榮泰與財政部盡速提出院版草案，避免拖延。羅智強也重申，地方財政缺口不會因時間而消失，若中央繼續「集權又集錢」，只會讓縣市喪失發展空間。他強調，把財政紀律還給人民，把發展權利還給地方。

副書記長陳玉珍則從地方觀點出發指出，賴清德總統在擔任台南市長時，曾多次呼籲修法讓地方「有米可炊」，如今卻未見行動。她批評卓榮泰院長稱「現行版本就是最好版本」，顯示中央對地方需求的漠視。她指出，修法後民進黨政府降低地方補助款，甚至違反附帶決議「不得低於114年度補助金額」的規定，反而讓地方財政更吃緊，綠營縣市獲益、藍營縣市受限。

陳玉珍強調，民進黨政府更進一步「把該給離島的錢拿去包裝成社福暫行條例」，形同搶奪地方資源。她宣示，國民黨將聯合朝野離島立委，提案修正《財劃法》第十六條之一，確保離島能依法獲得統籌分配款，「若民進黨找不到錢，我們會在115年度總預算中幫他們找出來」。

藍委賴士葆則從制度面分析，《財劃法》歷經25年未大修，中央與地方分配比例從早期的6比4、精省後的7.5比2.5，調整到去年修法後的6.6比3.4，是重要進展。他認為，若要進一步照顧離島，只需修正第十六條之一，不必整體重啟修法，以免拖延多年。賴士葆並批評民進黨立委提出暫行條例的同時，行政院竟「跟著起舞」，淪為政治操作。他質疑，當初主計長說國民黨加軍人薪違憲，怎麼民進黨立委加社福就沒問題？

他進一步指出，所謂345億元中有兩百多億屬離島補助，中央應依《財劃法》原意發放，不應再設門檻或政治考量。財政部雖稱已撥付4200多億元，但實際上「扣來扣去」後，地方實得僅約1500億元，形成明顯不均。

賴士葆強調，《財劃法》是地方財政命脈，中央若以政治顏色決定補助多寡，不僅破壞制度公平，也損害人民信任。他直言，中央有剩錢就該給地方，不是再搞什麼暫行條例。如果民進黨硬幹，國民黨團一定有想法。