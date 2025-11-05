質詢砲轟新青安影片瘋傳　王世堅：監督政府是立委天職

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王世堅日前質詢時砲轟新青安政策漏洞，質詢影片也在網路瘋傳。對此，王世堅今（5日）受訪時直言，新青安大方向用意良善，大方向都對，但執行上當然會碰到枝枝節節的問題，比方說有人會找人頭，且是獎勵首購族，沒有對年齡做限制的話，也會有五、六十歲還在用新青安，就名不符實。監督政府是身為立法委員的天職，「我發現有這樣的錯誤時，當然必須提出建言」。

王世堅也強調，新青安是在蔡英文總統時做出的決策。事實上有契合現在坊間民意，就是對於年輕人他們的需求，還有包括私立大學學雜費的部分補助，這都是民進黨提出來的政策，賴清德總統已經把它落實了。

至於台北市長選戰部分，前立委高嘉瑜有說希望可以組世堅戰隊，她願意當小隊員？王世堅則表示，高嘉瑜委員跟我在議會同事過那麼多年，「我基於同事之間的情誼，她特別偏袒、抬愛我。謝謝高嘉瑜委員她的看法，但是我確實絕對不敢這麼想，因為有比我優秀的人才還那麼多嘛，所以這個輪不到我」。

而高嘉瑜說2026他不會缺席，要從港湖出發。王世堅回應，當然啦，自己不但祝福她，也一定積極去幫她，「如果有任何我做得到的。但說實話，高嘉瑜也不需要其他人去拉抬她，她太強了，她的選票在港湖地區應該會是最高的」。

對於前立委段宜康說台北市長人選不一定在黨內，王世堅認為，段委員他的分析也對啊，講出民進黨的心境。過去民進黨支持過柯文哲，就是認為成功不必在我。尤其首都台北市，綠色支持的力道大概四成左右。如果面對一對一的選舉，尤其是大型的市長選舉，當然必須再爭取更多元的支持嘛，十年前支持柯文哲就是這樣子的心情，「成功不必在我」。只要大家大方向相同，比較有勝算的話，應該支持，「我想段宜康是這個意思」。