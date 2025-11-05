　
政治

質詢砲轟新青安影片瘋傳　王世堅：監督政府是立委天職

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王世堅日前質詢時砲轟新青安政策漏洞，質詢影片也在網路瘋傳。對此，王世堅今（5日）受訪時直言，新青安大方向用意良善，大方向都對，但執行上當然會碰到枝枝節節的問題，比方說有人會找人頭，且是獎勵首購族，沒有對年齡做限制的話，也會有五、六十歲還在用新青安，就名不符實。監督政府是身為立法委員的天職，「我發現有這樣的錯誤時，當然必須提出建言」。

王世堅也強調，新青安是在蔡英文總統時做出的決策。事實上有契合現在坊間民意，就是對於年輕人他們的需求，還有包括私立大學學雜費的部分補助，這都是民進黨提出來的政策，賴清德總統已經把它落實了。

至於台北市長選戰部分，前立委高嘉瑜有說希望可以組世堅戰隊，她願意當小隊員？王世堅則表示，高嘉瑜委員跟我在議會同事過那麼多年，「我基於同事之間的情誼，她特別偏袒、抬愛我。謝謝高嘉瑜委員她的看法，但是我確實絕對不敢這麼想，因為有比我優秀的人才還那麼多嘛，所以這個輪不到我」。

而高嘉瑜說2026他不會缺席，要從港湖出發。王世堅回應，當然啦，自己不但祝福她，也一定積極去幫她，「如果有任何我做得到的。但說實話，高嘉瑜也不需要其他人去拉抬她，她太強了，她的選票在港湖地區應該會是最高的」。

對於前立委段宜康說台北市長人選不一定在黨內，王世堅認為，段委員他的分析也對啊，講出民進黨的心境。過去民進黨支持過柯文哲，就是認為成功不必在我。尤其首都台北市，綠色支持的力道大概四成左右。如果面對一對一的選舉，尤其是大型的市長選舉，當然必須再爭取更多元的支持嘛，十年前支持柯文哲就是這樣子的心情，「成功不必在我」。只要大家大方向相同，比較有勝算的話，應該支持，「我想段宜康是這個意思」。







「台北市長輪不到我」　王世堅預判吳怡農出線機率最高

「台北市長輪不到我」　王世堅預判吳怡農出線機率最高

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取投入台北市長選戰，今（5日）上午在節目上表示，自己沒有派系，也用前總統蔡英文、前台北市長柯文哲舉例，來回應自己沒有政治經歷的質疑。對此，民進黨立委王世堅下午受訪時表示，吳怡農有這麼強的意願，加上他是這麼優秀的青年人才，應該他代表黨出線機率是最高的。萬一不是吳怡農，相信他也一定會全力來輔選最強人選。只要確定人選，所有黨的公職、黨職，還有基層支持者，都會一擁而上、全力支持。

民進黨提345億用於社福　國民黨團轟：用鬥爭式修法分裂族群

民進黨提345億用於社福　國民黨團轟：用鬥爭式修法分裂族群

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

民進黨宣傳普發1萬　楊智伃回顧昔反對金句：忘記了還是怕想起來？

民進黨宣傳普發1萬　楊智伃回顧昔反對金句：忘記了還是怕想起來？

被問吳怡農爭選北市長　蔣萬安反應曝光

被問吳怡農爭選北市長　蔣萬安反應曝光

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

