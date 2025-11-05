　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台北市長輪不到我」　王世堅預判吳怡農出線機率最高

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取投入台北市長選戰，今（5日）上午在節目上表示，自己沒有派系，也用前總統蔡英文、前台北市長柯文哲舉例，來回應自己沒有政治經歷的質疑。對此，民進黨立委王世堅下午受訪時表示，吳怡農有這麼強的意願，加上他是這麼優秀的青年人才，應該他代表黨出線機率是最高的。萬一不是吳怡農，相信他也一定會全力來輔選最強人選。只要確定人選，所有黨的公職、黨職，還有基層支持者，都會一擁而上、全力支持。

王世堅表示，其實吳怡農是非常適合的人選，可以說是一位青年才俊，先前他也參選過、經營過地方基層，風評非常好，「我個人認為他非常適合，如果民進黨讓他參選，我當然全力配合、幫忙他，民進黨有這麼多好的人才，像徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、鄭麗君、吳怡農等等，都是非常適合的人選」。黨一定會推出最強的，不只民進黨，在朝在野所有政黨都一樣，每個政黨一定會讓最強的出來。只要確定人選，所有黨的公職、黨職，還有基層支持者，都會一擁而上、全力支持，這不會有問題。

至於外界質疑吳怡農沒有當過民代，吳則比喻，過去蔡英文、柯文哲等人勝選前也沒有當過民代。王世堅表示，其實各種比喻都OK，講這樣都對啊。大家都有第一次嘛，小英總統在選上總統之前，也參加過新北市長的選舉，第一次選總統的時候也是敗選過。但這不代表什麼啊，蔡總統先前兩次敗選，反而更激勵了她的心志、更堅定的提出一些看法，所以就選上總統了嘛。

王世堅指出，各種比喻其實都對，基本上談論這個議題，每個人會有不同的看法，但其實殊途同歸、大同小異嘛，就只是要等待黨來做決定。黨內同志當然有不同的看法都可以表達。簡舒培議員本來在議會表現就非常好，是數一數二問政表現很強的議員。她的意見相信大家也都會聽進去。她提出的問題吳怡農也答覆了嘛。

至於吳怡農稱自己沒有派系，王世堅表示，王世堅直言，黨只要確定是提名他，黨內各派系都會一擁而上去幫助他，跟他是不是有派系其實無關，既然代表民進黨來參選，那這就是黨的事情，所有派系、所有資源都會挹注到他身上。吳怡農講得對啊，他沒有派系，可是這個不需要派系，大選是政黨之間的競賽，所以跟派系是無關的。

王世堅認為，如果說交了意向書，一定是最被慎重的考量，因為他意願最強嘛，能力也非常好。當然，如果黨還會針對如果其他幾位優秀的人考量，黨就必須推出最強的候選人，讓最強的出來，這個是最高的準則。所以這一條準則，跟他的意向書如果有些許的差異，黨還是會做最後的判斷。吳怡農有這麼強的意願，加上他是這麼優秀的青年人才，應該他代表黨出線機率是最高的。萬一不是吳怡農，相信他也一定會全力來輔選這位最強的人選。

至於前立委高嘉瑜稱，希望可以組世堅戰隊，她願意當小隊員？王世堅回應，高嘉瑜委員跟他在議會同事過那麼多年，基於同事之間的情誼，「她特別偏袒、抬愛我。謝謝高嘉瑜委員她的看法，但是我確實絕對不敢這麼想，因為有比我優秀的人才還那麼多嘛，所以這個輪不到我」。

更多新聞
2026大選台北市長選舉民進黨王世堅吳怡農簡舒培

