新壽分手費今早發函！蔣萬安曝下一步　將即刻啟動「這些」程序

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）在北士科設海外總部案進入最後關鍵，副市長李四川今（5日）上午證實，新壽今早就會將載明合意解約的公文送給北市府，「分手費」將為45億元之內，含30幾億繳來的錢。台北市長蔣萬安也說，昨天有跟新壽開會，已確定最後終止契約的解約金，接下來新壽會正式來函，北市府收到後會正式啟動程序，包括送議會、都市變更等等。

蔣萬安今日上午就輝達海外總部落腳台北一事到北市議會進行專案報告。蔣萬安會前受訪時表示，一旦收到來函，市府就會即刻後續啟動，後續的程序，包括送議會、及都市計畫變更的相關行政程序。

李四川也說，昨天下班前法務局、地政局跟新壽初步確定各個項目，原則上今天早上新壽會發正式公文確定金額，經過會計師公會的會計師簽證確定後，市府就會報議會來編列預算。

媒體追問，但金額好像跟原本估算誤差10%？李四川說明，當時算的是8億多一點，當初沒有提到稅金部分，但成本跟那時候算的8億差不多，不過詳細金額還是要等新壽今天來公文後才會把金額確定。所以分手費金額約在42億以上、45億以下？李四川指出，看起來應該在45億以下，但這裡面含新壽繳來30幾億的錢。