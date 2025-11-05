參選市長被自家人質疑沒跑基層、跟小雞互動少　吳怡農舉一例反擊

▲吳怡農。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前壓線遞交台北市長參選意願表，希望爭取民進黨內支持。然而，台北市議員簡舒培認為，吳兩次立委選舉失利後，除了沒跑基層以外，跟大家也沒密切接觸。吳怡農今接受《POP撞新聞》專訪時表示，過去5年成立壯闊台灣聯盟，每天在做的就是在跑基層、經營基層。這5年全國各地訓練將近3萬人在韌性方面的知識，跟全國超過600個基層單位合作，包含社區學校、教會、NGO、公司，經營這些就是在基層努力。

簡舒培日前受訪時表示，吳怡農掀起負面批評的原因，是過去他兩次立委選舉失利後，除了沒跑基層以外，跟大家也沒比較密切的接觸，若真想爭取候選人資格，比較重要的應該是把對北市的願景向大家報告。

對於自家人質疑沒有勤跑基層，吳怡農上午接受《POP撞新聞》專訪時表示，過去5年他成立壯闊台灣聯盟，每天在做的就是在跑基層、經營基層，這是很好的機會可以導正政治的想像跟期待，里長、樁腳當然很重要，但基層不只有他們，更包含了社區組織、志工與家庭，這些都很重要。

吳怡農坦言，自己非常不喜歡「母雞帶小雞」的比喻，第一、這對經驗豐富的議員很不尊重，每位議員經驗豐富、經營選區，都是靠自身實力當選，「我們與議員關係能用夥伴關係，用『領頭雁』概念詮釋，負責擋風的人阻力最大，我們是團隊，若有破風手、領頭雁概念，可以走更遠、飛更遠」，期待跟與議員夥伴們的互動關係。

吳怡農說，最重要是把他的主張、市政藍圖、願景跟大家報告，如果能爭取到市民朋友的支持跟認同，若大家對這些議題、主張有共鳴，才有機會形成一個新的政治力量，相信議員會一起加入。至於是否會拜會民進黨的台北市議會黨團？吳怡農直言，一定要，「我們其實很熟，這幾年下來，許多人曾經協助我、幫我輔選，我非常感謝，他們選舉我也幫他們輔選，我也擔任過民進黨台北市黨部的主委」，但現在仍在提名階段，目前黨內還有幕後競爭，因此不要造成大家的不方便。

談起市政願景，吳怡農強調，孩童的心理健康以及北市的居住困境，也要面對，距離選舉還有超過一年時間，他會逐步報告他的3個月、6個月的方案，以及一年內要達成的成績。