　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

▲▼台北市副市長李四川出面說明「北士科地上權轉移案」。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，目前北市府仍在與新壽談地上權解約，而新壽提報的「分手費」約為40億元，其中8億元尚未提供支出憑證。由於明天北市長蔣萬安就要赴議會專案報告輝達案，傳出最快明天有可能將新壽合意解約案送議會備查？副市長李四川今（4日）表示，「明天應該還來不及啦！原則上會在這個禮拜把解約做確定。」

李四川日前表示，希望能在明年農曆春節前，與輝達完成設定地上權契約簽署。台北市長蔣萬安明日將赴市議會進行「爭取輝達海外總部設立台北之用地規畫」專案報告，原本北市府預期可在同日將相關金額送交議會審議，但因新壽尚未補交「分手費」支出憑證，進度恐將延後。

對於與新壽合意解約進度，李四川今受訪時則說，目前市府還沒有收到新壽到「成本」憑證，北市府本周一定會跟新壽大概就成本這部分確定。希望在本周能夠確定完了以後，下周送議會審查。

民眾黨議員林珍羽今天在議會財建部門質詢時，也問及輝達案，林問產發局長陳俊安，為何新壽遲遲沒有補件，是否分手費還沒談好？陳俊安說，就他所知，沒有遲遲沒補件的問題，市府上周已通知新壽，新壽有一些單據要去整理，不過這主要是地政局、法務局討論，還是要問他們比較清楚。林珍羽問，會不會影響進度？陳俊安表示，市府目前都還是朝11月月前解約為目標。

蔣萬安明日將至台北市議會進行「爭取輝達海外總部設立台北之用地規畫」專案報告；據悉，北市府目前和新壽共見面2次，預計本周會再洽談，新壽提出的初步解約報價約40億元，主要為已支付費用約30億元，包括簽約以來支付的權利金、地租、以及履約保證金等，以及先期投入成本約8億元，涵蓋簽約前付出的設計費、監造費等先期成本，目前仍待新壽提供報價項目單據證明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吸毒棄屍小三！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活
大馬警方找不到人！　黃明志人間蒸發近2天
普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳
「佳麗們請出場！」謝侑芯出事前開趴片曝
快訊／黃明志關機中！警方仍在追緝
快訊／大宇資訊宣布改名　董事長內部信曝光
黃明志將被捕　爸爸曝最後通話內容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

挺林岱樺遭黨內關切！林佳龍：表達加油　不會站台

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

陳培瑜嗆絕不和解　徐巧芯反轟：妳不要講得自己很猛我也不願意

「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠　蘇巧慧提案表彰傳承互助互愛

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

陳時中稱邊境管制是破口「稍微牽強」　藍嗆：難道從地上長出來？

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

挺林岱樺遭黨內關切！林佳龍：表達加油　不會站台

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

陳培瑜嗆絕不和解　徐巧芯反轟：妳不要講得自己很猛我也不願意

「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠　蘇巧慧提案表彰傳承互助互愛

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

陳時中稱邊境管制是破口「稍微牽強」　藍嗆：難道從地上長出來？

黃明志捲謝侑芯謀殺案　「蔡阿嘎曬合照」喊話二伯：不要再害人

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

高鐵10月運量「735萬人次」創新高　新車2年後上線

快訊／保母稱：睡覺沒回應！　樹林「2月大女嬰」送醫搶救無效亡

遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

小北百貨雙11推咖啡買一送一　大杯美式最低一杯23元

陳漢典驚嘆節目下重本　看到機關逼真程度嚇到

吸毒棄屍小三毀星路！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活

大直指標商辦實登掀牌　單價站130萬創高

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

政治熱門新聞

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

吳音寧將掌台肥　他曝綠基層無人認同

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

更多熱門

相關新聞

新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，北市府預計11月底前要和新光人壽解約，最快明年春節前就能與輝達完成簽約，只是新壽將合意解約費用40億元提報市府後，部分項目未提出憑證，至今尚未補件，由於市長蔣萬安將在明（5日）到議會專案報告輝達進度，原本期盼最快能在明天將金額送進議會審議，進度恐怕來不及。國民黨市議員曾獻瑩批，市府應設定明確期限，要求新壽限期內提交所有成本憑證，若逾期仍未補件，相關項目就不應被認列為成本。

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

川普官員強力反對　黃仁勳遊說失敗

川普官員強力反對　黃仁勳遊說失敗

黃仁勳女兒策畫炸雞局！選店藏魷魚遊戲巧思

黃仁勳女兒策畫炸雞局！選店藏魷魚遊戲巧思

黃仁勳訪南韓！炸雞局推手曝光

黃仁勳訪南韓！炸雞局推手曝光

關鍵字：

輝達蔣萬安北市府新光人壽李四川

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面