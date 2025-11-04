新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，目前北市府仍在與新壽談地上權解約，而新壽提報的「分手費」約為40億元，其中8億元尚未提供支出憑證。由於明天北市長蔣萬安就要赴議會專案報告輝達案，傳出最快明天有可能將新壽合意解約案送議會備查？副市長李四川今（4日）表示，「明天應該還來不及啦！原則上會在這個禮拜把解約做確定。」

李四川日前表示，希望能在明年農曆春節前，與輝達完成設定地上權契約簽署。台北市長蔣萬安明日將赴市議會進行「爭取輝達海外總部設立台北之用地規畫」專案報告，原本北市府預期可在同日將相關金額送交議會審議，但因新壽尚未補交「分手費」支出憑證，進度恐將延後。

對於與新壽合意解約進度，李四川今受訪時則說，目前市府還沒有收到新壽到「成本」憑證，北市府本周一定會跟新壽大概就成本這部分確定。希望在本周能夠確定完了以後，下周送議會審查。

民眾黨議員林珍羽今天在議會財建部門質詢時，也問及輝達案，林問產發局長陳俊安，為何新壽遲遲沒有補件，是否分手費還沒談好？陳俊安說，就他所知，沒有遲遲沒補件的問題，市府上周已通知新壽，新壽有一些單據要去整理，不過這主要是地政局、法務局討論，還是要問他們比較清楚。林珍羽問，會不會影響進度？陳俊安表示，市府目前都還是朝11月月前解約為目標。

蔣萬安明日將至台北市議會進行「爭取輝達海外總部設立台北之用地規畫」專案報告；據悉，北市府目前和新壽共見面2次，預計本周會再洽談，新壽提出的初步解約報價約40億元，主要為已支付費用約30億元，包括簽約以來支付的權利金、地租、以及履約保證金等，以及先期投入成本約8億元，涵蓋簽約前付出的設計費、監造費等先期成本，目前仍待新壽提供報價項目單據證明。