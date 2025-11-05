　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新壽「分手費」45億　李四川：多的錢輝達願全概括承受

▲▼ 台北市副市長李四川受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，北市府啟動和新光人壽合意解約，並於上周收到新壽提出的初步「分手費」報價，總金額約40億元，仍待單據證明補件。台北市副市長李四川今（5日）受訪表示，昨天下班前法務局跟地政局就與新壽有初步就各項目確定，今天早上新壽會給市府正式公文，會把金額確定，「應該在45億下，含30幾億繳來的錢。」

李四川今日上午赴議會備詢，被問到新壽合意解約進度，李四川說，北市府昨天下班前，已經與幕僚針對這好幾天與新壽初步協商的各個項目，確定解約「成本」金額。他說，原則上，今天上午新壽會給北市府正式公文，也會將金額確定，北市府後續就會依照金額，經過會計師公會取得會計師簽證，若確定之後，就會報議會編列預算。

對於是否有10%誤差？李四川說，據他了解，新壽提出的金額，有比北市府原估算8億多一點，因新壽資金成本的比例，還有新壽繳的稅金，當初北市府沒有提稅金，算起來，成本與北市府當初算的8億元差不多，不過詳細金額，還是要等新壽今天提出正式公文，才能將金額確定下來，李說，看起來應該在45億元以下，不過這裡面還包括他們之前繳交的30多億元。

至於新壽的大約8億元後續是否由輝達吸收？李四川表示，如果報議會核定，多出來的錢，輝達願意全部都概括承受，至於這筆錢，因為這個是基金，本來就可以先支出併結算辦理，不過併結算必須事前送議會核備，議會核備之好，就可以從基金先支付，支付後併結算報議會審查。

被問到送議會備查本周五前來得及嗎？李四川坦言，大概很難，因為今天早上公文來，還要經過會計師審查確定，審查確定金額才能送議會，今天送來議會，程序委員會已經開過了，可能要等到下周三。

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美財長鬆口！輝達Blackwell有望賣中國

美財長鬆口！輝達Blackwell有望賣中國

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日透露，隨著技術演進，美國AI晶片巨頭輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片未來可能獲准銷售至中國，引發外界關注。這番談話被視為美方對晶片出口限制鬆動的「口風」，也讓美中科技角力再度成焦點。

李在明喊打造「AI三大強國」　明年預算創新高

李在明喊打造「AI三大強國」　明年預算創新高

新壽分手費報價40億　李四川曝進度

新壽分手費報價40億　李四川曝進度

新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

關鍵字：

輝達蔣萬安北市府新光人壽李四川

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

