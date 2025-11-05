　
美財長鬆口！輝達Blackwell晶片「有望賣中國」　最快2年內解禁

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日透露，隨著技術演進，美國AI晶片巨頭輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片未來可能獲准銷售至中國，引發外界關注。這番談話被視為美方對晶片出口限制鬆動的「口風」，也讓美中科技角力再度成焦點。

貝森特接受美國財經媒體《CNBC》專訪時表示，隨著輝達不斷推出更新晶片，Blackwell的技術優勢可能在12至24個月內被超越，屆時性能等級將下滑至「第2、第3甚至第4」層級，「那時它可能就能出售」。他強調，這反映的是科技演進速度，而非談判進展。

▲▼黃仁勳在GTC大會上公布Blackwell B200 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁勳先前在GTC大會上公布Blackwell B200 。（圖／達志影像／美聯社）

外界解讀，這是對輝達執行長黃仁勳近期「盼望Blackwell重返中國市場」言論的呼應。黃仁勳上周在南韓釜山APEC企業峰會期間表示，希望華府能允許對中銷售；但川普總統2日明確表示，Blackwell是「領先10年的尖端技術」，目前不會提供給其他國家。根據《華爾街日報》報導，黃仁勳先前曾積極遊說白宮，但最終遭國務卿盧比歐與商務部長盧特尼克等高層反對，導致議題胎死腹中。

貝森特同時透露，美中外交互動將在明年加速，包括川普與中國國家主席習近平計畫互訪，並可能於2026年深圳APEC與佛州G20峰會再度會晤。他強調，美中關係正回到「更穩定的軌道上」，雙方在高科技競爭之外仍保有溝通空間。

李在明喊打造「AI三大強國」　明年預算創新高

李在明喊打造「AI三大強國」　明年預算創新高

南韓總統李在明今（4）日前往國會發表施政演說，說明2026年度總預算案。明年度總預算高達728兆韓元（約新台幣16.8兆元），較今年增加8.1％，被稱為「超級預算」。

新壽分手費報價40億　李四川曝進度

新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

川普官員強力反對　黃仁勳遊說失敗

貝森特輝達黃仁勳中美科技晶片

