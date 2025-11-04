南韓明年聚焦AI！李在明喊打造「AI三大強國」　投資10兆韓元拚經濟

▲南韓總統李在明4日上午在國會針對明年總預算進行施政演說，強調國家對於AI的投資計畫。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（4）日前往國會發表施政演說，說明2026年度總預算案。明年度總預算高達728兆韓元（約新台幣16.8兆元），較今年增加8.1％，被稱為「超級預算」。李在明強調，這份預算案將成為開啟AI時代的第一個國家預算，計畫投資人工智慧（AI）領域超過10兆韓元，並以「AI三大強國」為目標，打造未來百年新成長動能。

根據《韓聯社》，李在明4日上午10時（台灣時間上午9時）在國會發表將近30分鐘的施政演說。他表示，雖然南韓在經歷「非法戒嚴」事件的衝擊後經濟逐漸恢復穩定，但面對國際貿易秩序重組與AI技術革命浪潮，國家仍處於「生死攸關的轉捩點」。

他指出，「AI社會的轉型是必然趨勢！在AI時代，晚一天就等於落後一個世代，因此政府必須以速度與決心迎戰全球競爭。」

他以歷任總統為例說明AI戰略的重要性，「朴正熙總統鋪設了工業化的高速公路，金大中總統開啟了資訊化時代，如今我們要建構AI時代的高速公路。」李在明強調，AI將成為驅動經濟再成長的核心引擎，「我自己有信心帶領南韓邁向新的百年」。

南韓政府規劃，AI相關預算投資達10.1兆韓元，是今年的3倍以上。其中包括在未來5年投入6兆韓元推動「實體AI（Physical AI）」產業，建立運算基礎設施與培育專業人才，並在與輝達合作下，由政府提前確保3.5萬張高性能圖形處理器（GPU），作為AI運算中心與企業研發使用。

此外，AI研發（R&D）總預算也擴大至35.3兆韓元，年增19.3％，為歷年最高。

至於南韓明年度的國防支出，則增加至66.3兆韓元，比起今年還要高出8.2%。李在明強調，政府將加速AI技術在軍事領域的應用，推動軍隊智能化轉型。他表示，「我們的國防預算相當於北韓GDP的1.4倍，被認為是擁有全球第5大軍力的國家，因此若國防仍依賴外部，將有損國民自尊心。」

在外交與安全方面，李在明回顧了10月底在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）成果。他表示，透過與美國達成關稅協議，緩解了貿易不確定性，讓南韓汽車與半導體產業能在公平條件下競爭，同時在核能領域推進了核動力潛艦燃料供應協議與鈾濃縮技術合作，強化能源安全與自主國防基礎。

此外，他也提到與中國的會談成果，稱兩國已同意恢復戰略合作夥伴關係，重回「實用與共生之路」。他強調，政府將持續推動「END構想」（交流、關係正常化、非核化），以恢復南北韓互信、降低軍事緊張，實現韓半島（朝鮮半島）和平與共榮。

施政演說最後，李在明呼籲國會各黨能儘速合作通過預算案，強調這是攸關南韓未來百年競爭力的關鍵投資。他表示，「AI時代的到來，不僅是技術革命，更是國家生存與再起的分水嶺。希望朝野能放下立場，為國家的未來攜手合作。」