黃明志躲2天才投案　「自拍文」網抓疑點：超反常

馬來西亞警方偵辦台灣網紅謝侑芯猝死案，認定在場歌手黃明志潛逃，一度發布通緝。不過，黃明志5日凌晨被目擊現身金馬警區總部投案，同時發文表示會全力配合警方調查。貼文一出，僅僅4小時就有2.7萬讚、3000則留言，許多粉絲湧入貼文打氣直呼「真男人！」但也有人質疑「躲2天是在等藥效退嗎？」、「躲起來的行為超反常」。

根據《中國報》報導，凌晨1點多，黃明志搭乘3輛疑似友人同行的車輛抵達警局，下車後先在門口自拍，隨即才步入警局自首。曝光的照片中，他身穿輕便服裝、頭戴毛帽，並由多名友人陪同。

黃明志5日凌晨發文表示，他剛從馬來西亞的新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案汗報到，目前已抵達警局，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

對此，許多粉絲紛紛留言大讚，「主動報到明智之舉，清者自清」、「加油，狠狠打臉酸民」、「這才是真男人做的事」、「一日未定案我仍相信你」、「我希望那些造謠的鍵盤俠會受到法律的懲罰」、「公道自在人心」。

不過，也有少數網友不以為然，留言狠酸「笑死，這種人是要加油三小？」、「不管他有沒有謀殺，他的供詞都很支吾其詞，躲起來的行為更是反常，不是一個無辜者會做的事」、「逃可能是想讓身上的藥效退掉，最後再出面驗尿而已」、「消失時花錢弄水軍？網軍已經請好了？一面倒，帶風向嗎？」

