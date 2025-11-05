黃明志投案　謝薇安深夜聲明控遭海量攻擊：還想花錢掩蓋

記者黃翊婷／綜合報導

台灣網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也捲入其中，馬國警方已改朝謀殺罪方向偵辦。謝侑芯的好友、網紅謝薇安4日深夜在IG、Telegram發布最後聲明，表示自己在第一時間就動用所有人脈尋找謝侑芯，甚至親自前往馬來西亞，結果卻遭到大量網路攻擊，一天收到破百則檢舉，「我其實當天也知道『那個人』就在現場了！還知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」

▲黃明志因捲入謝侑芯猝死案，遭到馬國警方通緝。（圖／翻攝自IG）

謝侑芯猝死案因涉及毒品等多項疑點，馬國警方改朝謀殺罪方向偵辦，並通緝當時也在案發現場的黃明志。黃明志整整2天未現身，一度被認為已經潛逃泰國，不過，他5日凌晨在友人的陪同下，主動前往當地警區總部投案。

▲黃明志投案 。（圖／翻攝自IG）

而謝侑芯的好友謝薇安4日深夜在IG發布限動，表示這是她的最後聲明，並附上Telegram的連結。謝薇安在聲明中提到，打從得知謝侑芯失聯，她便動用所有人脈幫忙尋找，直播時也不斷請當地粉絲協助，結果在10月30日收到謝侑芯已經離世的消息，隔天她立刻飛往馬來西亞，「我其實當天也知道『那個人』就在現場了！還知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」

▲謝薇安的IG限動截圖。（圖／翻攝自IG／missingvivian）

謝薇安表示，她幫忙轉發謝侑芯經紀人給的聲明稿，同時也接收到各種誇張的消息，於是開始砲轟「這個顛覆我三觀的人」，沒想到社群帳號竟然遭到大量網路攻擊，一天之內就收到超過百則檢舉，整個過程有粉絲力挺，也有許多躲在鍵盤後面攻擊的人，「我相信我做的事情，絕對超越了一個朋友可以做的，也超越只會用嘴巴說的。有種，拜託，你們也跟我一樣，馬上像我一樣直接飛馬來西亞，不要只會嘴賤。」

謝薇安聲明全文如下：

說真的

當時得知侑芯失聯 我第一時間就敲了所有認識的

馬來西亞朋友/廠商/老闆

請他們幫忙協助

老闆們也很給力 動用了不少金錢還有關係

（ 因為侑芯也是廠商的合作對象之一！！

我們後續也有其他合作案子！！）



在10/26 27 28 的時間

直播時也不斷的請馬來西亞粉絲們幫忙

直到10/30號收到確定消息 祂當天使了

好⋯⋯

我原本11/2有一個配合出席活動

我10/31號 馬上 提早 抵達馬來西亞

想要知道到底發生什麼事

（ 我其實當天也知道 那個人 就在現場了！）

還知道對方想做一些垃圾事情 花錢掩蓋

當侑芯的經紀人終於發出第一份聲明稿

也請我幫忙轉發 。

（他其實不用講我也會轉發）

媒體們也一個一個開始詢問我

同時我馬來西亞接收到各種誇張的消息！

直接讓我原地炸鍋！

我炮轟這個顛覆我三觀的人

然後我的帳號就開始

光一天 就超過百則檢舉⋯⋯

所以我改發我自己的頻道

自己的地盤專區

不想我辛苦經營的東西

一直被莫名其妙消失

這邊大家進來後

看到大家也跟我一樣氣憤

很感謝 那些提供我

我沒有注意到的證據，細節

還有幫我翻譯馬來文的你們！！

但同時也有許多

只會躲在鍵盤後面攻擊的人

我也懶得跟你們吵

跟你們辯解

我相信我做的事情

絕對超越了一個朋友可以做的

也超越只會用嘴巴說的

有種 拜託 你們也跟我一樣

馬上 像我一樣直接飛馬來西亞

不要只會嘴賤

在馬來西亞的第五天的 謝薇安筆