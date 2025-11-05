黃明志涉「謝侑芯謀殺案」引渡來台？　律師揭關鍵

▲謝侑芯（左）猝死酒店，黃明志今晨到警局報到。（圖／翻攝IG）

記者陳俊宏／綜合報導

馬來西亞警方偵辦台灣網紅謝侑芯猝死案，目前朝謀殺罪偵辦，最新消息是黃明志今天凌晨到警局投案。對此，律師劉韋廷表示，就算黃明志人在馬來西亞，也不代表能躲過台灣的司法追訴。

劉韋廷在臉書說，謝侑芯之死成「境外謀殺」？黃明志會被引渡來台嗎？黃明志因謝侑芯命案備受關注，警方在飯店查獲9顆搖頭丸，並驗出其安非他命、K他命、大麻、冰毒等多項陽性反應。

▼黃明志今晨到警局報到。（圖／翻攝IG）



劉韋廷表示，馬國先以持有、施用毒品偵辦，後續更朝謀殺方向偵辦，重點來了：

1、若外國人在境外對我國國民犯最輕本刑3年以上之罪，我國有刑事管轄權。



2、同一行為即便已在國外受審、入監，我國仍可依法起訴與審判；但會依其在國外受刑情形，斟酌是否全部或一部免除其刑之執行。



3、若涉殺人，台灣法下最重可到死刑。

劉韋廷指出，如果最終認定黃明志是殺人等重罪，馬來西亞審完不代表結案，服刑完畢，我國可以請求引渡；或當事人一入境台灣，就能依法拘提、起訴、審判、執行，司法不會因為「地點不同」就放生。

黃明志今天凌晨到警局投案，並發文表示，「我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

網紅謝侑芯10月在馬來西亞猝逝，黃明志牽扯其中，因涉及命案及毒品，震驚各界。馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾4日宣布，命案有全新進展，改以謀殺案罪名偵辦。