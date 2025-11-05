　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海鷗颱風釀暴洪重創菲律賓　逾40死、數十萬人流離失所

▲菲律賓受颱風海鷗重創 。（圖／路透，下同）

▲菲律賓受颱風海鷗重創 。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

颱風「海鷗」（Kalmaegi）4日夾帶強風與豪雨重創菲律賓中部，造成嚴重洪災，至少已有40多人喪命，數十萬人被迫撤離家園。宿霧島（Cebu）成為災情最慘重的地區，多座城鎮完全泡在洪水之中，車輛、貨櫃甚至整座建築被洪流沖走，畫面震撼。

法新社查證的影片顯示，宿霧多地街道成為泥濁的河流，汽車、卡車與大型貨櫃漂流其中。菲律賓紅十字會（Philippine Red Cross）發布的照片與影片則可見，救難人員在水深及膝的街區中涉水前行，動用小船救援受困居民。宿霧市北郊的住宅區被洪水吞沒，只剩屋頂與高樓層仍露出水面。

▲▼菲律賓受颱風海鷗重創 。（圖／路透）

宿霧省公共資訊官托瑞．歐隆（Ainjeliz dela Torre-Orong）表示，僅宿霧省就已確認39人死亡，但尚未包括宿霧市的死亡人數，該市將另行公布。其他地區至少再有5人喪命，包括雷伊泰省（Leyte）一名長者在自宅溺斃，以及保和島（Bohol）一名男子遭倒塌樹木壓死。

菲律賓氣象專家瓦里亞（Charmagne Varilla）指出，在海鷗颱風登陸前24小時，宿霧市地區降雨量達183毫米，遠超過該地區每月平均131毫米的降雨量。宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）說：「宿霧的狀況真是前所未見，我們原以為風勢才是最大威脅，但真正讓民眾陷入險境的是洪水，其破壞力驚人。」

地方災害應變官員米諾沙（Ethel Minoza）透露，已在宿霧市尋獲兩具孩童遺體，救難人員仍在搜救被洪水困住的居民。宿霧市居民羅沙里歐（Don del Rosario）回憶說，風暴來襲時水位上升極快，「凌晨4時前情況已完全失控，人們根本出不了家門」，他並說：「我在這裡住了28年，這是我經歷過最嚴重的一次風災。」

▲▼菲律賓受颱風海鷗重創 。（圖／路透）

科學家警告，氣候變遷使颱風變得更具威力。海水溫度升高導致風暴迅速增強，而較暖的大氣可容納更多水氣，造成降雨量驟增。宿霧島於9月底曾遭規模6.9地震重創，數百居民仍暫住帳篷區，宿霧資訊官員拉莫斯（Rhon Ramos）表示，這些人已被「強制撤離，以策安全」。

菲律賓民防辦公室副行政官阿勒漢德羅（Rafaelito Alejandro）指出，目前已有近40萬人提前撤離至安全地區。根據路透社報導，宿霧市洪水至今晚已逐漸退去，但多地仍停電且通訊不穩。

海鷗颱風登陸後雖減弱，但中心風速仍達每小時130公里，陣風最高達180公里，持續橫掃維薩亞斯群島（Visayas），並朝巴拉旺島（Palawan）與南海方向移動，預估明晚至後天清晨才會離開菲律賓。

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

