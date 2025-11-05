黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

▲翁雨澄（娃娃）。（圖／翻攝IG／princessdolly0428.tw，下同）

記者葉國吏／綜合報導

有「台灣最強AV女優」封號的翁雨澄（娃娃），近日自曝曾被黃明志邀請參加「神秘之旅」，並提到自己嘗試了某些不明物品，引發外界猜測是否涉及毒品或性交易。不過她強調自己並未收錢，也不是伴遊，且相關違禁品是對方提供。然而，AV導演圤智雨今日（5日）發文，公開兩人互動的證據，女方不僅直接傳性感照誘惑對方，黃明志也明說「直接到209號房。」

圤智雨日前就曾在社群平台透露，翁雨澄早於2021年9月就與黃明志有曖昧關係，當時黃明志已有女友。據圤智雨描述，娃娃主動給他看兩人之間的LINE對話，似有意藉此製造新聞話題。導演更質疑，過去這段時間兩人可能仍有聯繫。他直言，現在已是2025年，若說兩人從未再見面，恐難以令人信服。此番言論再度掀起熱議。

▲圤智雨貼出娃娃（翁雨澄）跟黃明志約砲的對話截圖。（圖／翻攝臉書／圤智雨 雨的十二時辰）

稍後，圤智雨再度發文，直接曬出翁雨澄與黃明志的對話紀錄，並強調這些是黃明志約砲的明確證據。他指出，翁雨澄甚至主動傳送私密照，試圖誘惑對方，並呼籲她不要將自己塑造成受害者。這些內容讓事情急轉直下，令網友議論紛紛。

根據曝光的對話截圖，黃明志在訊息中一再表示想見翁雨澄，並邀她到指定房間。翁雨澄也回應並傳多張照片給他，兩人還曾約在新北市某精品旅館。事件曝光後，引發網友熱烈討論，輿論焦點集中在雙方的行為以及對話真實性上。