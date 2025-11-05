黃明志投案！雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

記者柯沛辰／綜合報導

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，涉案的大馬歌手黃明志交保後失聯，一度遭通緝，稍早主動到警局報到。對此，謝侑芯摯友雪碧（方祺媛）4日深夜發影片自清，強調跟黃明志只是普通朋友，同時也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。

雪碧表示，她跟黃明志曾一起拍過MV，也是因此而結識對方，但兩人只是普通朋友，曾一起喝過酒，僅此而已，對於違禁品之類的話題，她毫不知情，也沒和黃熟到這個程度，「大家說是我（把謝侑芯）介紹過去的，真的是一派胡言，反正有警方調查，一定會還我一個清白。」

▲雪碧曝光事發後與黃明志的對話。（圖／翻攝自臉書／雪碧，下同）

雪碧回憶，謝侑芯看她心情不好，10月20日曾私訊關心「等我24號回國，26號我們一起出門」。她坦言，她們閨蜜之間的感情，平均兩三天聯繫一次，彼此會做傾聽者，聽對方抱怨事情，就這麼簡單，「你們說我假面，說我第二天跑去GD的演唱會，但那（票）就一個月前買的，反正我現在說什麼，你們都要罵我。」

至於拍照為什麼是開心、很HIGH的？她解釋，侑芯猝逝已經讓她沉寂了2天，「我想了一下，如果她還在的話，她一定是不想要我這麼的難過下去，該前進就是要前進，所以你們對侑芯的不了解，或在（貼文）下面酸言酸語，大家可以罵我，我無所謂，可是你們這樣子去罵一個已逝之人，我是看不下去。」

雪碧指出，她10月27日接到共同好友消息，說謝10月21日起失聯，「我雞皮疙瘩起來了，只聽說去馬來西亞拍廣告黃明志是導演，所以我27號密黃明志，到現在黃還是沒回我訊息，到新聞曝光前，我以為黃在忙工作的事情，也以為芯可能是工作完，被詐騙集團當豬仔可能被賣器官，我的心情超級慌亂，完全沒聯想黃跟芯有關聯！」

▼雪碧曝光與謝侑芯10月20日的最後私訊對話。

為此，雪碧也公布對話紀錄，強調謝侑芯不缺錢，也不需要去做伴遊，只是非常喜歡戶外活動，加上很愛出國而已，「難道一個女生很愛出國，就要被你們冠上是伴遊嗎，你們的思維就是這麼的簡單嗎？」而經紀人Chris之所以沒陪同，是因為只是「工作夥伴」，而非「藝人經紀人」必須到處跟到底的，何況Chris已經做了很多事，去聯繫大馬警方、處理遺物，「不要再去砲轟這個經紀人，他是我們好朋友！」

雪碧指出，在這件事上，她一定是偏袒力挺自己的好友謝侑芯，「因為違禁品不可能從台灣帶過去，我所認識的侑芯也沒在碰這個東西，大家可以不喜歡我、罵我，但我不准你們罵侑芯，她是一個怎樣的女生，只有我最懂。」

