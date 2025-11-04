　
國際

Shein全球首家實體店將開！平台竟賣「擬似兒童」情趣娃娃遭警告

▲▼民眾在巴黎街頭抗議中國電商平台Shein出售兒童性愛娃娃。（圖／路透）

▲民眾在巴黎街頭抗議中國電商平台Shein出售兒童性愛娃娃。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

中國電商巨擘Shein即將在法國開設全球首家實體門市，但近日卻被踢爆曾在網路上販售「擬似兒童」的成人情趣娃娃。法新社報導，法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）3日警告，如果此類產品再度上架，Shein可能被全面禁止在法國營運。

根據法國《巴黎人報》網路版1日報導，Shein平台曾販售一款高約80公分、打扮純真的娃娃，手抱泰迪熊，商品說明帶有明顯性暗示。當天，法國反詐欺當局發布聲明指出，該娃娃很可能具有「兒童色情性質」。事後，Shein宣布已將相關商品下架，並啟動內部調查。

勒斯鳩在接受法國電視台BFMTV訪問時表示：「這些商品令人震驚，且違法。」他承諾將展開司法調查，若再出現類似商品，將採取行動禁止Shein進入法國市場。

Shein總部位於新加坡，今年來已在法國三度被開罰，累計金額達1億9100萬歐元（約新台幣68億元），原因包括未遵守網路cookie法規、廣告不實或提供誤導資訊，以及未揭露產品含塑膠微纖維等問題。

Shein位於巴黎市中心BHV百貨的全球首家實體店預計5日開幕，但此舉在法國引發爭議，消息曝光後已有部分品牌決定撤出百貨公司。

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

Shein遭爆先漲價再打折！法國重罰13.6億

Shein遭爆先漲價再打折！法國重罰13.6億

中國快時尚電商平台Shein因涉嫌對法國消費者進行欺騙性商業行為，遭法國反壟斷與反詐主管機關（DGCCRF）開罰4000萬歐元（約新台幣13.6億元）。外媒指出，該機關經過2022年10月至2023年8月長達近一年的調查，發現Shein在價格標示及環境資訊標籤上存在嚴重誤導行為。

Shein傳秘密提交香港上市申請

Shein傳秘密提交香港上市申請

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

中國電商搶市　日本擬取消小額進口商品免稅

中國電商搶市　日本擬取消小額進口商品免稅

Temu大陸發貨商品「基本消失」　價格最多上漲一倍！

Temu大陸發貨商品「基本消失」　價格最多上漲一倍！

Shein情趣娃娃

