Shein全球首家實體店將開！平台竟賣「擬似兒童」情趣娃娃遭警告

▲民眾在巴黎街頭抗議中國電商平台Shein出售兒童性愛娃娃。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

中國電商巨擘Shein即將在法國開設全球首家實體門市，但近日卻被踢爆曾在網路上販售「擬似兒童」的成人情趣娃娃。法新社報導，法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）3日警告，如果此類產品再度上架，Shein可能被全面禁止在法國營運。

根據法國《巴黎人報》網路版1日報導，Shein平台曾販售一款高約80公分、打扮純真的娃娃，手抱泰迪熊，商品說明帶有明顯性暗示。當天，法國反詐欺當局發布聲明指出，該娃娃很可能具有「兒童色情性質」。事後，Shein宣布已將相關商品下架，並啟動內部調查。

勒斯鳩在接受法國電視台BFMTV訪問時表示：「這些商品令人震驚，且違法。」他承諾將展開司法調查，若再出現類似商品，將採取行動禁止Shein進入法國市場。

Shein總部位於新加坡，今年來已在法國三度被開罰，累計金額達1億9100萬歐元（約新台幣68億元），原因包括未遵守網路cookie法規、廣告不實或提供誤導資訊，以及未揭露產品含塑膠微纖維等問題。

Shein位於巴黎市中心BHV百貨的全球首家實體店預計5日開幕，但此舉在法國引發爭議，消息曝光後已有部分品牌決定撤出百貨公司。