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Temu大陸發貨商品「基本消失」　價格最多上漲一倍！

▲▼Temu和SHEIN。（圖／記者陳冠宇攝）

▲Temu和SHEIN。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

受到中美關稅戰的衝擊，陸資服裝銷售平台SHEIN（希音）及拼多多旗下Temu的一些商品價格上漲四成至一倍外，Temu從中國大陸直接發貨的商品基本已經消失。

《華爾街日報》報導，美國於5月2日起，對來自中國、800美元以下小額包裹，徵收申報價值的120％稅率或每件100美元。

報導指，SHEIN和Temu原本受惠於小額包裹豁免條款，但在針對從中國進口的商品的豁免結束之前，這兩個網站都提高了價格，據來自中國電商定價和銷售追蹤者Geekbi的資訊，這兩個網站上的一些商品價格上漲了40％至100％。

此外，Temu上從中國大陸直接發貨的商品基本已經消失。Temu最初在結帳時單獨列出關稅，進口費用往往超過商品本身的價值。近日，Temu似乎轉為只展示標註為本地、無進口費用的商品，這意味著產品已被賣家進口到美國並存放在美國倉庫中。這些產品所需繳納的任何稅款都已支付。

SHEIN仍有從中國大陸發貨的商品，該網站沒單獨列出關稅的影響。

報導還說，SHEIN和Temu都已大幅削減在美國的廣告投放。據廣告公司Tinuiti的資訊，本月早些時候，用戶在Google上看到的廣告中，每5條就有一條是這兩家公司的。現在，兩者的廣告已從Google的網路中消失。

過去兩年，兩應用程式在美國應用商店中位居購物類應用前列。到周四，SHEIN和Temu的排名已分別降至第6位和第11位。

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