　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

應對美國高關稅！傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

▲▼廣州紡織工廠,SHEIN,中美關稅戰。（圖／路透社）

▲SHEIN位於廣州的紡織工廠。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

中國快時尚電商SHEIN近年在全球迅速崛起，儘管總部早已移至新加坡，但供應鏈仍高度依賴中國。不過，面對美中貿易緊張局勢，有消息指出，SHEIN已悄悄在越南租下一處約15公頃的大型倉庫，試圖藉此分散風險、降低對中國的依賴。

據《路透社》獨家報導，該倉庫面積近15公頃，位於越南胡志明市附近，地點鄰近當地最大港口與國際機場，將成為Shein的服飾集散中心，協助商品出口海外。不具名的消息人士指出，這筆租賃案尚未對外公開，Shein官方也未對此作出回應。

儘管SHEIN仍不斷投資中國南方供應鏈，包括斥資5億美元在廣州打造物流樞紐，整體規模達49公頃，但據悉部分中國廠商已將產線轉往越南，使得原本位於中國南部的供應商訂單明顯流失。

報導指出，SHEIN除了已簽下的大型倉儲設施外，也正在越南南部等其他地區尋求更多倉庫空間。這也反映出該公司對於全球供應鏈戰略的重新調整，尤其在美國大幅修改「低價免稅制度」（De Minimis Rule）政策後，對SHEIN業務產生直接衝擊。

過去美方允許800美元以下的低價商品免關稅進口，被視為SHEIN快速擴張的關鍵優勢之一。然而，川普政府（Donald Trump）於5月2日取消中國製商品的免稅待遇，原本高達120%的關稅雖在最新美中協議中下調至54%，但未來不確定性仍高。

供應鏈顧問公司Growth Catalyst Group執行長卡普爾（Manish Kapoor）就提醒企業，「如果現在不分散供應來源，那才真正危險。」他直言，「低價免稅制度隨時可能完全取消，不能再當作長期策略。」

另一方面，越南出口美國的商品目前仍享有相對較低關稅，但若在7月前未與美方達成協議，現行10%稅率將大幅調升至46%，讓不少企業陷入兩難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金塊力退雷霆　逼出搶七大戰！
快訊／一銀大稻埕分行也遭搜索！
10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」　醫：又急又猛
台中「網咖殺嬰」　生母首度曝光
快訊／一銀分行遭搜索　帶回「4女1男行員」
世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　賴清德改派蕭美琴出席
台新「超級女營業員」倉庫輕生亡！　公司招待日本旅遊未去
獨／台男飛機上大鬧！毆打鄰座女　旅客嚇到發抖
快訊／行員遭搜索約談　一銀發重訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄25歲辣師「逼小學男童揉奶」！　撫摸生殖器逼傳裸照判9年

應對美國高關稅！傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

川普與普丁何時會面？盧比歐：待川普中東行結束才能確定

川普獲高規格禮遇！阿聯酋派出正妹「甩髮舞」　動作整齊震撼全場

美眾議員推「對台六項保證」正式入法！　不得任意更改台海政策

川普「AI晶片外交」鬧內部分歧！　傳阿聯爭取台積電設廠

中國電商搶市！日本擬取消小額進口商品免稅　開徵消費稅

美催北約「提高軍費至占GDP 5%」　比利時帶頭反對：太超過

廣島原爆80周年紀念儀式　台灣有望「首度受邀」出席

美退役少將：駐台聯訓團應由500人「擴至1000人」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

俄25歲辣師「逼小學男童揉奶」！　撫摸生殖器逼傳裸照判9年

應對美國高關稅！傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

川普與普丁何時會面？盧比歐：待川普中東行結束才能確定

川普獲高規格禮遇！阿聯酋派出正妹「甩髮舞」　動作整齊震撼全場

美眾議員推「對台六項保證」正式入法！　不得任意更改台海政策

川普「AI晶片外交」鬧內部分歧！　傳阿聯爭取台積電設廠

中國電商搶市！日本擬取消小額進口商品免稅　開徵消費稅

美催北約「提高軍費至占GDP 5%」　比利時帶頭反對：太超過

廣島原爆80周年紀念儀式　台灣有望「首度受邀」出席

美退役少將：駐台聯訓團應由500人「擴至1000人」

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

2025上半年最後轉運日來了！天赦日×端午節「懶人開運法」一次學會

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

快加油！下周汽油每公升估調漲0.4元、柴油漲0.7元

聯結車疲勞駕駛自撞！騎上分隔島「折甘蔗」　撞爛電箱害停電

道奇簽約時已知朗希肩傷　高層坦言這次問題不大「我們很感激」

嘉義市2025城鎮韌性(防空)演習　6國語言宣導震撼登場

苗栗罷團控「以賭養毒」遭提告　 邱鎮軍怒喊：政治不能沒底線

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

國際熱門新聞

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

女獄警迷戀性侵犯！獄中無套激戰40次

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男童跳蚤市場買到「真手榴彈」　一拉爆了

專家打臉「週二買機票最便宜」　揭2時段買最便宜

新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

日屁孩惡搞Sukiya！拿公用茶壺「對嘴狂灌」下場慘

強震釀泰國建築倒塌！調查報告出爐

美中關稅暫降漲勢延續　美股收高271點

南非外交部擅改我國駐處地址

又是日本飯店　她睡一半遭摸腿

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

更多熱門

相關新聞

川普與普丁將會面？盧比歐正面回應

川普與普丁將會面？盧比歐正面回應

美國總統川普稱，唯有他與俄羅斯總統普丁直接會面，俄烏和平會談才能真正推動進展；幕僚更預期，川普與普丁很快就會見面。盧比歐說明，針對川普與普丁的會晤，要等到川普中東出訪行程結束後才能確定，「這部分得由總統來決定」。

川普出訪中東獲高規禮遇　與阿聯酋經貿合作

川普出訪中東獲高規禮遇　與阿聯酋經貿合作

美眾議員推「對台六項保證」正式入法！

美眾議員推「對台六項保證」正式入法！

川普晶片外交鬧分歧　傳阿聯爭取台積電設廠

川普晶片外交鬧分歧　傳阿聯爭取台積電設廠

黃仁勳要來了！　專機估中午前後抵台

黃仁勳要來了！　專機估中午前後抵台

關鍵字：

SHEIN越南供應鏈快時尚關稅免稅進口美國北美要聞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

館長廣告「致敬大罷免」　網：沒要你超越

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面