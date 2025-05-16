應對美國高關稅！傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

▲SHEIN位於廣州的紡織工廠。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中國快時尚電商SHEIN近年在全球迅速崛起，儘管總部早已移至新加坡，但供應鏈仍高度依賴中國。不過，面對美中貿易緊張局勢，有消息指出，SHEIN已悄悄在越南租下一處約15公頃的大型倉庫，試圖藉此分散風險、降低對中國的依賴。

據《路透社》獨家報導，該倉庫面積近15公頃，位於越南胡志明市附近，地點鄰近當地最大港口與國際機場，將成為Shein的服飾集散中心，協助商品出口海外。不具名的消息人士指出，這筆租賃案尚未對外公開，Shein官方也未對此作出回應。

儘管SHEIN仍不斷投資中國南方供應鏈，包括斥資5億美元在廣州打造物流樞紐，整體規模達49公頃，但據悉部分中國廠商已將產線轉往越南，使得原本位於中國南部的供應商訂單明顯流失。

報導指出，SHEIN除了已簽下的大型倉儲設施外，也正在越南南部等其他地區尋求更多倉庫空間。這也反映出該公司對於全球供應鏈戰略的重新調整，尤其在美國大幅修改「低價免稅制度」（De Minimis Rule）政策後，對SHEIN業務產生直接衝擊。

過去美方允許800美元以下的低價商品免關稅進口，被視為SHEIN快速擴張的關鍵優勢之一。然而，川普政府（Donald Trump）於5月2日取消中國製商品的免稅待遇，原本高達120%的關稅雖在最新美中協議中下調至54%，但未來不確定性仍高。

供應鏈顧問公司Growth Catalyst Group執行長卡普爾（Manish Kapoor）就提醒企業，「如果現在不分散供應來源，那才真正危險。」他直言，「低價免稅制度隨時可能完全取消，不能再當作長期策略。」

另一方面，越南出口美國的商品目前仍享有相對較低關稅，但若在7月前未與美方達成協議，現行10%稅率將大幅調升至46%，讓不少企業陷入兩難。