中國電商搶市！日本擬取消小額進口商品免稅　開徵消費稅

▲日本正著手檢討針對小額進口商品免稅制度，此舉被視為因應中國電商平台如Temu與SHEIN大量銷售低價商品。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本財務省正著手檢討針對小額進口商品免稅的「低價免稅制度」（De Minimis Rule），考慮未來對這類商品開徵消費稅。此舉被視為因應中國電商平台如Temu與SHEIN大量銷售低價商品，導致本土業者面臨不公平競爭壓力，並有意與歐美趨勢接軌，進一步強化稅制公平性。

根據《每日新聞》報導，財務省已將制度改革列為明年度稅制調整的優先事項，研擬仿效歐盟與澳洲作法，對進口金額低於1萬日圓的商品課徵消費稅。儘管關稅部分預計維持免徵，但消費稅部分有望出現重大變化。

「De Minimis」原意為「微不足道的事」，這項制度原本設計是為了減輕海關負擔。然而，隨著跨境電商迅速崛起，日本2023年小額貨物進口件數突破1.6億件，總金額高達4258億日圓，五年內暴增五倍，財務省點名中國系平台是成長主因。

目前日本規定1萬日圓以下的進口商品免徵關稅與消費稅，但歐盟早在2021年就取消對所有低價商品的增值稅免稅優惠，改由電商業者主動登記並負責繳稅；若未登記，則由買家在通關時繳納稅金。澳洲則從2018年起要求年營收達門檻的業者註冊並自行申報稅款，未達標準的小型業者仍享免稅待遇。

財務省表示，隨著Temu、SHEIN等中國平台持續擴大市場，制度漏洞不僅削弱本地零售業者競爭力，也讓海關查緝毒品與違禁品面臨壓力。根據市調機構Sensor Tower統計，2024年Temu全球手機下載量達5.5億次，穩居榜首，SHEIN則名列第二。

面對全球政策趨嚴，美國早在今年5月取消中國商品的免稅待遇，越南也自2月全面廢除同類制度，歐盟甚至正研議取消對小額商品的關稅豁免。財務省強調，未來將在政府稅制調查會進一步深入討論細節，避免制度成為稅務漏洞，並保障國內產業的公平競爭環境。