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Shein傳秘密提交香港上市申請　預計30日前完成

▲▼SHEIN。（圖／路透）

文／中央社

中國快時尚電商平台Shein稍早傳出有意在香港掛牌，路透社引述消息報導，Shein計畫秘密提交在香港上市的招股文件，一旦獲得批准，將成為港交所罕見允許未公開招股文件的大型上市個案。

路透社27日引述消息人士報導，Shein計畫最快於本週秘密提交申請，提交工作預計30日前完成。

據報導，Shein未回應置評請求，港交所也拒絕對個別公司發表評論。

▲▼廣州紡織工廠,SHEIN,中美關稅戰。（圖／路透社）

報導指秘密提交機制能讓企業將關鍵財務與營運資訊保密更長時間，並在不公開披露的情況下完成監管審核流程。

據表示，香港的上市規則允許已在紐約證券交易所或那斯達克等認可的海外交易所上市的公司在進行二次上市時秘密提交申請；上市規則也顯示，若新申請人是海外上市公司的分拆企業，經申請後，交易所也可豁免或修改其資訊披露要求。

報導稱，秘密提交在美國的首次公開募股（IPO）申請中很常見，但在香港則相對罕見。

▲▼廣州紡織工廠,SHEIN,中美關稅戰。（圖／路透社）

港交所目前僅允許已在海外主要交易所掛牌的企業採用秘密遞件方式進行第二上市，或是海外公司分拆上市後特別申請豁免。若此案獲港交所特准，將代表Shein繼倫敦與紐約上市受阻後的第三次上市嘗試。

Shein由中國企業家許仰天於2012年創立，總部已於2022年遷至新加坡。消息人士說，由於Shein的產品大多由約7000家中國第三方供應商製造，因此必須受到中國IPO相關法則規範；Shein向香港提交IPO申請後，須於3個工作天內依規定同步向中國證監會申報。

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