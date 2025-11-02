　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣促進新住民就業服務計畫開放報名中　享全額補助保險餐費

▲南投縣新住民參加果凍花製作課程情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣新住民參加果凍花製作課程情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃「114年新住民就業服務計畫」已於10月中旬展開，目前尚有二個梯次正受理報名中，歡迎想要找適合自己工作或自行創業的新住民朋友踴躍參與。

南投縣社會及勞動局指出，此次活動課程內容多元實用，包含「了解我國就業市場」，「面試模擬」、及「認識竹藝工業與產業人才需求」「青竹文化園區參訪」、「手作課程體驗」等，目的在幫助學員重新盤點自我優勢，提升求職技巧，進一步能規劃自己的職業方向。

▲114年促進新住民就業服務計畫開放報名中。（圖／南投縣政府提供）

另為配合新住民照顧家庭之需求，課程選擇在假日舉辦，分別為11月15日(星期六)、11月30日(星期日)，地點在竹山鎮青竹文化園區(南投縣竹山鎮富州里富州巷31號)，每梯次名額25人、額滿為止，且全程由主辦單位全額補助，除為學員投保意外險，並提供午餐及交通接送服務，參加者只需攜帶好心情及求知精神即可輕鬆參加。

縣府社勞局提醒，只要掃描活動QR Code即可線上報名，或可電洽049-2221106分機1821賴小姐；縣政府提供多元化的就業與創業服務，有相關就業諮詢可洽詢縣府大廳就業服務台或是銀髮人才據點，若有創業需求則可洽詢南投縣青年發展所提供創業諮詢及貸款協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級
快訊／「麟榤配」本季第2冠到手
摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印小三：不讓他跟別的女人亂搞
道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元
謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

數十部愛心重車齊聚集集鎮　為120戶弱勢送物資與義剪

南投縣促進新住民就業服務計畫開放報名中　享全額補助保險餐費

補強中央非洲豬瘟補助　桃園加碼廚餘清運、450家豬肉攤營業補貼

佛光山桃竹苗區年會　推廣蔬食文化與健康飲食

中央11／12起普發1萬現金　許淑華：研議更多優惠方案吸觀光客源

關係降到冰點！中央臨時取消台中豬瘟疫情記者會　市府二度改採通

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

數十部愛心重車齊聚集集鎮　為120戶弱勢送物資與義剪

南投縣促進新住民就業服務計畫開放報名中　享全額補助保險餐費

補強中央非洲豬瘟補助　桃園加碼廚餘清運、450家豬肉攤營業補貼

佛光山桃竹苗區年會　推廣蔬食文化與健康飲食

中央11／12起普發1萬現金　許淑華：研議更多優惠方案吸觀光客源

關係降到冰點！中央臨時取消台中豬瘟疫情記者會　市府二度改採通

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

450秒環繞煙火+富邦天使32撞　明潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

數十部愛心重車齊聚集集鎮　為120戶弱勢送物資與義剪

破功！「中國約基奇」開季僅場均1.8分　楊瀚森遭下放發展聯盟

南投縣促進新住民就業服務計畫開放報名中　享全額補助保險餐費

補強中央非洲豬瘟補助　桃園加碼廚餘清運、450家豬肉攤營業補貼

佛光山桃竹苗區年會　推廣蔬食文化與健康飲食

Hyundai「旗艦電動休旅越野版」亮相！知名YT團隊操刀注入老靈魂

川普宣布停產「一美分硬幣」！　業者因「找不出錢」困擾

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

地方熱門新聞

中市府搶先消毒挨批　中央取消明記者會

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

中華電信善化機房11／4汰換工程部分用戶通訊短暫中斷

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

桃園問政犀利兩位議員　談寵物眼裡都是愛

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

親子玩中學防災左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

千人晨光開跑！全興山上路跑結合美食、親子與環保成焦點

林岱樺造勢晚會教「民調電話答28歲」　對手反應曝

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

更多熱門

相關新聞

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

民眾黨籍立委麥玉珍日前質詢時曾表示，她前往花蓮災區現場了解，更一度提到新住民姐妹志工自己開貨車到現場煮飯，甚至幫忙募檳榔，讓衛福部長石崇良急喊「檳榔不要，檳榔不要」，這段質詢也引起輿論譁然。事隔多日，麥玉珍今（1日）在自家節目上替衛福部「戒檳大作戰」工商服務，宣導檳榔對健康的危害。麥也澄清，當時是希望將災民心聲反映給政府官員，感謝各界對健康議題的關心與討論，期望透過料理影片的分享，不僅傳遞正確資訊、提升健康意識。

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

2025 Meet Pacific　共譜花蓮產業新篇章

2025 Meet Pacific　共譜花蓮產業新篇章

從教室走向市場　課堂啟發的創業奇蹟

從教室走向市場　課堂啟發的創業奇蹟

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

關鍵字：

新住民就業服務創業

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

快訊／道奇世界大賽二連霸

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面