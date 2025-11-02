南投縣促進新住民就業服務計畫開放報名中　享全額補助保險餐費

▲南投縣新住民參加果凍花製作課程情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃「114年新住民就業服務計畫」已於10月中旬展開，目前尚有二個梯次正受理報名中，歡迎想要找適合自己工作或自行創業的新住民朋友踴躍參與。

南投縣社會及勞動局指出，此次活動課程內容多元實用，包含「了解我國就業市場」，「面試模擬」、及「認識竹藝工業與產業人才需求」「青竹文化園區參訪」、「手作課程體驗」等，目的在幫助學員重新盤點自我優勢，提升求職技巧，進一步能規劃自己的職業方向。

另為配合新住民照顧家庭之需求，課程選擇在假日舉辦，分別為11月15日(星期六)、11月30日(星期日)，地點在竹山鎮青竹文化園區(南投縣竹山鎮富州里富州巷31號)，每梯次名額25人、額滿為止，且全程由主辦單位全額補助，除為學員投保意外險，並提供午餐及交通接送服務，參加者只需攜帶好心情及求知精神即可輕鬆參加。

縣府社勞局提醒，只要掃描活動QR Code即可線上報名，或可電洽049-2221106分機1821賴小姐；縣政府提供多元化的就業與創業服務，有相關就業諮詢可洽詢縣府大廳就業服務台或是銀髮人才據點，若有創業需求則可洽詢南投縣青年發展所提供創業諮詢及貸款協助。