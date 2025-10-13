　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理當媒介　彼此靠近的路

▲桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理說故事

▲楊萬利老師說，她透過料理和故事，讓台灣人走進緬甸街。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自緬甸的楊萬利老師於桃園「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」課程，說起10歲來台，曾被誤解、帶著創傷的童年，每每都淚流不止！因此，她用家鄉料理和故事當媒介，讓一道道媽媽的味道、家鄉的香料、和歌曲及舞蹈，透過敘述和對話，成為彼此靠近的路。

▲桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理說故事

▲楊萬利老師（前排左三）的「新住民女性生活故事與料理記憶」課程。（圖／記者楊淑媛攝）

「跨味新創」課程策劃人、由米整合行銷執行長楊禮琳說，更平權、更多元的台灣，不只需要「看見差異」，更要「欣賞差異」，願意伸手，也願意被牽手。她一直相信社會設計可以很溫暖、可以充滿文化、同時親民易理解；當一盞盞微光相連，女孩們在一起就有了「心」的方向。

▲桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理說故事

▲小瑪老師心得分享。（圖／記者楊淑媛攝）

歷史與文化作家黃偉雯（小瑪老師）說，她利用國慶連假，參加關注已久的迴鄉辣東南亞文化基地的楊萬利老師的「新住民女性生活故事與料理記憶」課程，之前雖然聽過萬利老師的podcast還有一些課，但這次現場感染力特別強！

尤其是，對於楊萬利老師說起，為什麼她在多年前，開始透過故事和活動，讓台灣人走進新北緬甸街，搭起讓更多台灣人認識緬甸文化的銜接橋樑，這一段令她很感動；其實在我們的身邊有不少新住民或來台唸書或工作的朋友，每每笑談文化差異時，相信已承受過很長時間自我認知的矛盾期，透過各種方式自我消化後，才能重新在和大家侃侃而談。

▲桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理說故事

▲桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青（左二）致贈感謝狀給楊萬利老師（左三） 。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市政府婦幼局辦理「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」，11日第二堂課程，於桃園市新移民女性關懷協會辦理，邀請來自緬甸的楊萬利老師主講，有來自越南、泰國、緬甸、印尼、中國與台灣（閩／客）不同國家和族群女性參加。

主辦單位市府婦幼局表示，桃園市新住民人口數至今年4月底，已達6萬9510人，「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」，邀請北台灣的新住民女性、喜歡多元文化的台灣女性與新二代參加，用創意開啟女性的文化行動力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國驚傳大規模槍擊　4死20多傷
已聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理當媒介　彼此靠近的路

桃園東吳校友會《時光留聲機》金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

太平洋自行車持續傳愛　單車公益家庭日募50萬助弱勢

桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進　全力推進八德捷運建設

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

新北府中遊龍陸橋拆除完成　縣民大道重現開闊明亮風貌

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理當媒介　彼此靠近的路

桃園東吳校友會《時光留聲機》金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

太平洋自行車持續傳愛　單車公益家庭日募50萬助弱勢

桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進　全力推進八德捷運建設

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

新北府中遊龍陸橋拆除完成　縣民大道重現開闊明亮風貌

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

小資族住台北「CP值才高」掀論戰　網：一萬租房頂多比監獄好一點

10月必看動畫推薦！10年《我英》最終季、《間諜家家酒》黃昏童年

韓妹逛超商變乞丐超人！店員阻止結帳「對看3分鐘」：快打折了

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理當媒介　彼此靠近的路

桃園東吳校友會《時光留聲機》金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

太平洋自行車持續傳愛　單車公益家庭日募50萬助弱勢

桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進　全力推進八德捷運建設

日本熊攻擊頻傳！新番出現「請勿與熊戰鬥」標語　網：第一次見

皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發　海上度假最酷選擇

韓國冬日旅遊新亮點　冰雪節慶與米其林美食齊登場

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

新北府中遊龍陸橋拆除　縣民大道重現明亮風貌

新北響應世界洗手日　公園貼心設施守護健康

桃園捷運綠線　今年第6台潛盾機發進！　

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

2025太平洋自行車公益家庭日　募50萬助弱勢

桃園東吳校友會金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮三日收入破200萬元創新高

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議展現城市魅力與國際交流能量

雲林114全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

更多熱門

相關新聞

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗中秋開踢

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗中秋開踢

桃園市政府婦幼發展局6日表示，為回應聯合國訂定每年10月11日的「國際女孩日」，該局4日於國立中央大學依仁堂舉辦「桃園女孩日系列活動—足球體驗營」，5日晚間在台茂購物中心7樓天空足球場舉辦「桃園女孩足球交流賽」，吸引逾50名國中小及高中的女孩齊聚球場，感受足球運動的魅力，展現自信與活力。

移民班13期結訓添103名生力軍　吳堂安讚：維護國家安全及移民人權

移民班13期結訓添103名生力軍　吳堂安讚：維護國家安全及移民人權

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

專勤隊長魂斷最愛山林　臉書滿滿陽光引同仁唏噓

專勤隊長魂斷最愛山林　臉書滿滿陽光引同仁唏噓

移民共融大會活動7千人參與　桃警維護秩序宣導交安

移民共融大會活動7千人參與　桃警維護秩序宣導交安

關鍵字：

桃園婦幼局新住民家鄉料理由米

讀者迴響

熱門新聞

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

新店男子夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

空腹運動超不划算！醫推減重黃金組合

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

黃立成大賠16億！最新發文喊：逢低大買

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面