桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理當媒介　彼此靠近的路

▲楊萬利老師說，她透過料理和故事，讓台灣人走進緬甸街。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自緬甸的楊萬利老師於桃園「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」課程，說起10歲來台，曾被誤解、帶著創傷的童年，每每都淚流不止！因此，她用家鄉料理和故事當媒介，讓一道道媽媽的味道、家鄉的香料、和歌曲及舞蹈，透過敘述和對話，成為彼此靠近的路。

▲楊萬利老師（前排左三）的「新住民女性生活故事與料理記憶」課程。（圖／記者楊淑媛攝）

「跨味新創」課程策劃人、由米整合行銷執行長楊禮琳說，更平權、更多元的台灣，不只需要「看見差異」，更要「欣賞差異」，願意伸手，也願意被牽手。她一直相信社會設計可以很溫暖、可以充滿文化、同時親民易理解；當一盞盞微光相連，女孩們在一起就有了「心」的方向。

▲小瑪老師心得分享。（圖／記者楊淑媛攝）

歷史與文化作家黃偉雯（小瑪老師）說，她利用國慶連假，參加關注已久的迴鄉辣東南亞文化基地的楊萬利老師的「新住民女性生活故事與料理記憶」課程，之前雖然聽過萬利老師的podcast還有一些課，但這次現場感染力特別強！

尤其是，對於楊萬利老師說起，為什麼她在多年前，開始透過故事和活動，讓台灣人走進新北緬甸街，搭起讓更多台灣人認識緬甸文化的銜接橋樑，這一段令她很感動；其實在我們的身邊有不少新住民或來台唸書或工作的朋友，每每笑談文化差異時，相信已承受過很長時間自我認知的矛盾期，透過各種方式自我消化後，才能重新在和大家侃侃而談。

▲桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青（左二）致贈感謝狀給楊萬利老師（左三） 。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市政府婦幼局辦理「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」，11日第二堂課程，於桃園市新移民女性關懷協會辦理，邀請來自緬甸的楊萬利老師主講，有來自越南、泰國、緬甸、印尼、中國與台灣（閩／客）不同國家和族群女性參加。

主辦單位市府婦幼局表示，桃園市新住民人口數至今年4月底，已達6萬9510人，「跨味新創－移動式新台女力、體驗經濟行動計畫」，邀請北台灣的新住民女性、喜歡多元文化的台灣女性與新二代參加，用創意開啟女性的文化行動力。