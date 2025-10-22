　
從教室走向市場　課堂啟發的創業奇蹟

村長便當,中餐,數位轉型,創業（圖／村長便當提供）

▲臺北商業大學張旭華院長、葉清江主任、張淑禎教授蒞臨村長便當，力挺品牌數位轉型與創新實踐。 

圖、文／村長便當提供

知識引路：當學理遇上實戰
在課堂上，他不是唯一懷抱夢想的學生，卻是少數能夠真正將理論付諸實踐的人。

就讀於國立臺北商業大學企業管理系EMBA的陳慶生，對於企業管理、組織發展及策略轉型等議題一直抱有濃厚興趣。受到開學典禮上任立中校長不斷提到的「企業轉型、數位賦能、與環境共榮共好」觀點啟發，加上就學期間「數位科技與行銷」與「數位轉型與商模創新」等課程的奠基，逐漸將腦中的想法具體化，找到將理論應用於實務的關鍵途徑。

管理學院張旭華院長在「全面品質管理」的課堂討論時，曾談及臺灣傳統中式餐飲產業雖佔據絕大部份的市場，但多數卻缺乏標準化的流程與數位創新的動能。在企管系葉清江主任開設的「創新與創業管理」課堂上，他更深刻的體認到，這個產業當前的痛點正是轉型的機會，因此決意投入市場，結合自己累積多年的餐飲經驗，將課程內容學以致用，創造學校與產業平台合作的雙贏。

他創立的全新中餐品牌「村長便當」主打量化與數據化經營模式、搭配人工智能的標準化出餐流程，用數位管理彌平傳統餐飲業的品質不穩，在兼顧品質穩定度的同時，也能提供給顧客更好的服務體驗。「生活再忙碌，好好吃頓飯」就是「村長便當」這個品牌想要傳達的價值。

「任校長不斷強調『數位轉型』的概念，讓我也持續思索未來的餐飲業經營，該如何利用數位科技來達到創新、提升競爭力和增進顧客體驗。」談到任校長課堂對他的啟發，「從教室裡學到的不該只是僵硬死板的知識，這一次，我們不再紙上談兵。」

村長便當,中餐,數位轉型,創業（圖／村長便當提供）

▲臺北商業大學張旭華院長、葉清江主任、張淑禎教授與村長便當創辦人陳慶生（左一）及團隊共同舉起便當與飲品合影，象徵品牌以數位化經營思維翻轉傳統餐飲，實踐從教室到市場的創新精神。

師長助力：學校的智囊與後盾
北商大近年來在任校長的帶領之下，持續推動企業的數位轉型及創新；管理學院張院長與企管系葉主任也深耕轉型後續的發展等議題，強調課程與時俱進，確保學生能掌握知識基礎與未來趨勢，也鼓勵學生善用校園的學習與輔導資源，並積極提供就業諮詢與協助。

張院長表示：「學校的角色是提供思考框架與資源網路，讓學生能降低創業風險。」對於同學勇於挑戰的精神，校方始終給予大力支持，願意成為學生創業路上最堅強而忠實的後盾。葉主任也提到：「我們鼓勵學生不只是學理上的吸收，而是要回到職場與社會中去實踐。」

學以致用：知識成就價值
受啟發於校園，化行動於市場，陳慶生的創業旅程不僅屬於他個人，也落實了北商大的教育目標：「實務技能、創新創意、自我管理、社會關懷、數位化」，讓知識不只是力量，更是行動的能量；品牌的創立，也是給北商大最好的反饋。
在教授與學校團隊的助力下，一顆創業的種子，終於在知識的土壤中，逐漸萌發出新芽。從教室走向市場，「村長便當」將帶著從北商大儲備的養分和累積，在實踐中不斷學習、調整和創新。

