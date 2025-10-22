2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

▲2025 Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華，台日職人聯展×市集×論壇三大亮點齊發。（圖／花蓮縣政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

為凝聚產業復甦動能、加速在地創新鏈結，花蓮縣政府將再度攜手《數位時代》社群「創業小聚」，於10月24日至25日在花蓮文化創意產業園區共同舉辦「2025 Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」。

今年以「匯聚創新之舟，共築東台灣創業新生態」為主軸，集結海內外逾180家新創與特色品牌，打造兼具展示、媒合與交易的實戰型展會，展現花蓮產業邁向復甦與創新的堅實步伐。

核心展區：四大主題淬鍊新創解方，在地青年展現創新韌性

本屆活動規劃兩大展區：第一為產業主題展區，聚焦「美好生活」、「永續ESG」、「旅創Workation」與「數位創新」四大主題，邀請樂齡智造、奇萊美地、高山森林基地等團隊，以在地解方回應市場需求；第二為青年創新實踐展區，由31組在地青年以專題與產品展示創業行動力與韌性。整體參展團隊中，共有78家來自花蓮在地，展現後山產業厚實底氣與創新能量。

今年展會結構更加貼近市場應用，「風格手創／餐飲展區」規模逆勢擴大，集結58家品牌。手創展以「匠心與自然共生」為題，包含Liwu立霧等品牌；餐飲市集則以「食在地，味無限」為主軸，網羅後山蕨起、九日良田等代表團隊。活動不僅是展售，更是一場將地方文化力轉化為商業競爭力的現場實踐。

搭建對接橋樑：國際論壇與產業媒合，為在地團隊引入外部活水

為協助團隊對接資源、加速成長，主辦單位同步舉辦「全球創業趨勢論壇」與「永續成長的明日商業論壇」，並辦理產業主題媒合會，精準鏈結新創與企業、創投資源。

論壇特邀國際講者，包括日本北海道余市町町長齊藤啟輔、泰國知名建築師Duangrit Bunnag等，分享地方創生與產業轉型的實戰經驗，為花蓮導入國際視野與外部活水。

跨域亮點方面，本屆嘉年華首度串聯花蓮文創園區與花蓮將軍府兩大場域，推出「洄瀾生活 × 日本職人品牌展」，集結20組日本職人品牌與20餘家花蓮在地店家共展，並規劃跨場域闖關集點、手作體驗、樂舞表演與技藝展演，深化台日文化交流，帶動人流與商機。

開幕式將以「光的相遇｜集帆・祝福・再啟航」展演揭幕，邀請民眾將寫滿祝福的彩色帆片懸掛於「集帆牆」，祈願花蓮再啟航；戶外草地區同步舉辦兩日草地音樂會，營造融合交流與休憩的友善場域。

花蓮縣政府表示，感謝在「0923光復救災」中投入的志工、民間團體與各界夥伴相挺。本次嘉年華以「創建取代重建」為信念，將這份善意化為支持在地產業的長期動能，持續陪伴花蓮走過重建、邁向創新。縣府誠摯邀請各界蒞臨，共同見證山海之間迸發的創業能量與東台灣新生態的成形。

