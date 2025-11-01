曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

▲麥玉珍替衛福部「戒檳大作戰」工商服務。（圖／翻攝yt）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨籍立委麥玉珍日前質詢時曾表示，她前往花蓮災區現場了解，更一度提到新住民姐妹志工自己開貨車到現場煮飯，甚至幫忙募檳榔，讓衛福部長石崇良急喊「檳榔不要，檳榔不要」，這段質詢也引起輿論譁然。事隔多日，麥玉珍今（1日）在自家節目上替衛福部「戒檳大作戰」工商服務，宣導檳榔對健康的危害。麥也澄清，當時是希望將災民心聲反映給政府官員，感謝各界對健康議題的關心與討論，期望透過料理影片的分享，不僅傳遞正確資訊、提升健康意識。

麥玉珍日前質詢衛福部長石崇良時提到，花蓮災區便當物資發放並不完善，很多人交通不便、沒領到便當，她接獲新住民姐妹還自己開貨車，到現場煮飯、還載運志工。她強調後勤真的很需要，甚至有新住民姊妹去募檳榔。

石崇良聽聞連忙喊，「檳榔不要，檳榔不要。」麥玉珍則說，「他們開卡車的...」石崇良接著喊，「檳榔不好啦！」麥玉珍表示，「雖然不好，但他們開卡車的，找不到（檳榔）開車就沒精神，他們就和我們要。」她強調重點是志工的需求要被看見。

爭議多日後，麥玉珍今上線的「Oh麥!珍新小食堂」料理影片中，一邊下廚，一邊替衛福部「戒檳大作戰」工商服務，宣導檳榔對健康的危害，麥玉珍強調，「檳榔不要吃，但檳榔花可以喝湯，健康又美味！」她也表示，當時質詢的初衷，是希望將災民以及愛心志工的現況與心聲，如實傳遞給政府官員們知悉，順口提到了卡車司機打趣向新住民志工要檳榔的所見所聞。並沒有向衛福部長募檳榔的意思。

麥玉珍也分享，檳榔花是少見卻營養豐富的食材，希望讓大家看見，原來只要換個方式，就能讓飲食更健康、更安心，感謝各界對健康議題的關心與討論，期望透過料理影片的分享，不僅傳遞正確資訊、提升健康意識，也能推廣台灣在地食材的多元應用。