　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

安世中國：已建立充足成品與在製品庫存　能滿足客戶訂單需求

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP）

▲安世半導體。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

荷蘭安世半導體（Nexperia）在中國的工廠將恢復出貨，其在中國的子公司2日發出致客戶公告函表示，安世中國已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。

安世中國在公告中提到，荷蘭安世半導體所謂「當地管理層近期未能遵守約定的合同付款條件」完全是無中生有，惡意抹黑安世中國管理層，「安世中國不存在違約行為；恰恰相反，荷蘭安世半導體目前欠付ATGD的貨款高達10億元人民幣。」

安世中國指出，荷蘭安世半導體相關管理層在決策過程中嚴重失職失責，將個人利益凌駕於公司整體利益之上，嚴重違背職業操守和公司治理要求，由此給公司、廣大員工造成的損失，應依法承擔責任。

安世中國強調，荷蘭安世半導體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益於不顧，嚴重違反合同約定和商業合作原則，嚴重破壞了客戶信任，是極其不負責任的做法。

安世中國還說，目前，安世中國已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠，「為確保供應的長期性與韌性，我們已積極啓動多套預案，正在加緊驗證新的晶圓產能。我們對在短期內完成驗證、並自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」
快訊／道奇11局上開轟！　5比4超前藍鳥
快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規
快訊／台中山區驚見偷養6頭山豬　秒列高風險場域
酸粿粿1舉動「博婆媽同情」！　陳沂：我們講法律的
快訊／山本由伸挺過滿壘危機！　G7進入延長賽
快訊／道奇面臨得點圈危機　山本由伸來了！
周玉蔻：綠營再不處理林岱樺　2026會被大屠殺剩1縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

安世中國：已建立充足成品與在製品庫存　能滿足客戶訂單需求

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

中國通背拳大師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷濺血倒地

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　推進兩岸和平、統一大業

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

香港水上樂園狂虧5.8億元　正與陸財團討論合作

香港「劍后」江旻憓傳參選立法會議員　去年才拿下奧運金牌

央視將播台灣光復紀錄片　從甲午戰爭拍到「回歸祖國」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

安世中國：已建立充足成品與在製品庫存　能滿足客戶訂單需求

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

中國通背拳大師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷濺血倒地

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　推進兩岸和平、統一大業

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

香港水上樂園狂虧5.8億元　正與陸財團討論合作

香港「劍后」江旻憓傳參選立法會議員　去年才拿下奧運金牌

央視將播台灣光復紀錄片　從甲午戰爭拍到「回歸祖國」

金曲歌后變「最美媽媽桑」曖昧郭子乾　《整形過後》卡司集結三金

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥：明顯謬誤

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！與丈夫走斑馬線...驚悚影片曝

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

影／舒淇笑喊不再拍年代片　回望20歲「勇敢直率」

陸配喪失台灣身分喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

陸翁車廂逼女生讓座　被拒後硬坐大腿

影/神舟21號太空人任務「創3突破」

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠 取名「柯基」意外爆紅

習近平送李在明小米手機：看看有沒有後門

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店 無人機、手機也被納入

香港水上樂園虧5.8億元　與陸財團討論合作

更多熱門

相關新聞

安世半導體恢復出貨！ 陸：符合條件可豁免

安世半導體恢復出貨！ 陸：符合條件可豁免

荷蘭晶片製造廠安世半導體（Nexperia）與旗下中國大陸工廠爆發管理層大戰，已影響到歐洲的汽車供應鏈。大陸商務部11月1日表示，他們將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

安世半導體遭荷蘭凍結全球營運 母企業聞泰科技批「歧視中資企業」

安世半導體遭荷蘭凍結全球營運 母企業聞泰科技批「歧視中資企業」

中資收購英晶片大廠NWF遭擋？外媒：有財團趕在8月前提案

中資收購英晶片大廠NWF遭擋？外媒：有財團趕在8月前提案

大陸聞泰科技旗下安世半導體　將收購英國最大晶片製造商

大陸聞泰科技旗下安世半導體　將收購英國最大晶片製造商

關鍵字：

安世半導體

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／G7道奇戰藍鳥進入延長賽

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面