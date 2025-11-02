安世中國：已建立充足成品與在製品庫存　能滿足客戶訂單需求

▲安世半導體。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

荷蘭安世半導體（Nexperia）在中國的工廠將恢復出貨，其在中國的子公司2日發出致客戶公告函表示，安世中國已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。

安世中國在公告中提到，荷蘭安世半導體所謂「當地管理層近期未能遵守約定的合同付款條件」完全是無中生有，惡意抹黑安世中國管理層，「安世中國不存在違約行為；恰恰相反，荷蘭安世半導體目前欠付ATGD的貨款高達10億元人民幣。」

安世中國指出，荷蘭安世半導體相關管理層在決策過程中嚴重失職失責，將個人利益凌駕於公司整體利益之上，嚴重違背職業操守和公司治理要求，由此給公司、廣大員工造成的損失，應依法承擔責任。

安世中國強調，荷蘭安世半導體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益於不顧，嚴重違反合同約定和商業合作原則，嚴重破壞了客戶信任，是極其不負責任的做法。

安世中國還說，目前，安世中國已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠，「為確保供應的長期性與韌性，我們已積極啓動多套預案，正在加緊驗證新的晶圓產能。我們對在短期內完成驗證、並自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心。」