大陸聞泰科技旗下安世半導體　將收購英國最大晶片製造商

▲中資的安世半導體將收購英國最大晶片廠。（圖／取自CNBC）

記者鄭思楠／綜合報導

據《美國消費者新聞與商業頻道 CNBC》報導，2名消息人士透露，大陸半導體公司聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）將以約 6300 萬英鎊（約5.62 億元人民幣）的價格，收購英國最大的芯片生產商 Newport Wafer Fab（NWF）。

金十數據引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）消息稱，消息人士透露，安世半導體公司將於下周一（5日）或周二（6日）宣布此次收購。

安世半導體目前是聞泰科技的子公司，主要生產小型邏輯器件和晶體管。前身是歐洲半導體廠商恩智浦的標準產品業務部門，2016年從恩智浦中剝離，2018年聞泰科技聯合格力電器、國聯集團等進行收購，以251.54億元人民幣取得安世半導體75.86%股份。

而英國NWF公司位於南威爾士的紐波特，是英國為數不多的半導體晶片製造商之一。

環球網引述CNBC報導，指這項交易在英國受到一定阻礙。英國政府中國研究小組主席、英國外交事務特別委員會主席湯姆·圖根哈特今年6月致信英國商務大臣，提出警告，擔憂英國領先的200mm半導體矽片技術開發和加工被陸企接管，意味重大的經濟和國家安全問題。

他還惇促英國政府根據今年4月實施的國家安全與投資法案對此筆交易進行審查。不過，CNBC也引述另位消息人士指，這是英國最後一家出售給中國的先進半導體工廠，英國政府對此沒有採取任何干預行動。

報導提到，英國政府發言人透露「安世半導體將收購NWF公司，我們認為目前不宜干預，但會繼續密切監控有關情況，並適度運用企業法以防情況有所變化。」